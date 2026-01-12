تعرف على أسعار الخضروات في أسواق الدقهلية

18 حجم الخط

أصدرت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم الإثنين القائمة الرسمية لـأسعار الخضروات في الأسواق، والتي اعتمدها وكيل تموين الدقهلية علي حسن عبد الفتاح، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة، لضبط حركة البيع والشراء وتوجيه المستهلكين لأقصى سعر استرشادي للجودة العالية.

اسعار الخضروات اليوم بأسواق الدقهلية

وجاءت أسعار الخضروات للكيلو جرام الواحد على النحو التالي:

شهدت القائمة استقرارًا في الأصناف الأساسية، حيث سجلت أسعار الطماطم من 10 الي 12.5 جنيه، والخيار الصوب 20 جنيهًا، والبصل الأحمر (بدون عرش) 17 جنيهًا، بينما بلغ سعر البصل الأبيض 15 جنيهًا. أما اسعار البطاطس (اسبونتا) فقد سجلت 15 جنيهًا، والكوسة 20 جنيهًا، والجزر 10 جنيهات.

أسعار البقوليات

وفيما يخص المحاصيل الورقية والبقوليات، سجلت الملوخية 15 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا، والبسلة الخضراء 20 جنيهًا، وبلغ سعر القلقاس 20 جنيهًا.

أسعار الباذنجان

أما عن أنواع الباذنجان، فقد توحد سعر الباذنجان الأسود، والباذنجان الأبيض، والباذنجان العروس الأسمر عند 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الثوم والفلفل

وفي قسم التوابل والخضروات الحريفة، سجل الثوم الأبيض 40 جنيهًا، بينما وصل سعر الثوم الجديد (بالعرش الأحمر) إلى 60 جنيهًا، والليمون الأخضر 40 جنيهًا، والفلفل الرومي الألوان 50 جنيهًا، وفلفل الصوب 20 جنيهًا، واستقرت الشطة (الخضراء والحمراء) عند 20 جنيهًا.

