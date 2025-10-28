التموين تحدد تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بعد تعديل أسعار الوقود

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (21) لسنة 2025، بشأن تحديد تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز التموينية التي تستخدم وقود السولار في عملية الإنتاج، وذلك عقب القرارات الأخيرة لوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار الوقود.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لشؤون التموين والتسعير الجبري وتداول المواد البترولية، إضافة إلى التوجيهات الوزارية السابقة المنظمة لمنظومة إنتاج الخبز المدعم.

ووفقًا للتوجيه الجديد، تبلغ تكلفة تصنيع الرغيف البلدي المدعم الذي يباع للمواطن بسعر 20 قرشًا، بعد احتساب تكاليف التشغيل والتأمينات الخاصة بعمال المخابز، وذلك على النحو الآتي:

تكلفة إنتاج الرغيف الطري (سولار): 11.59 قرشًا قبل التأمينات، بإجمالي تكلفة 12.34 قرشًا بعد إضافتها.

تكلفة إنتاج الرغيف الملدن (سولار): 10.53 قرشًا قبل التأمينات، بإجمالي 11.36 قرشًا بعد إضافتها.

تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق التكلفة بعد خصم ما يسدده المواطن، على أن يتم سداد قيمة التأمينات المستحقة لعمال المخابز بالقطاع الخاص إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكد القرار أن الهيئة العامة للسلع التموينية ملتزمة بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المنتج بالمخابز البلدية في القطاعين العام والخاص، وفق البيانات المثبتة على منظومة الخبز الذكية من خلال ماكينات الصرف التابعة لكل مخبز.

ويبدأ العمل بهذا التوجيه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التموين على استمرار دعم رغيف الخبز البلدي وضمان توافره للمواطنين بجودة مناسبة وسعر ثابت، رغم التغيرات في أسعار الوقود وتكاليف التشغيل، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطن.

