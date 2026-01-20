اعتداء على تلميذ داخل مدرسة بطنطا يثير غضبا ومطالبات بالتحقيق (فيديو)

18 حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر واقعة اعتداء على تلميذ بالصف السادس الإبتدائي يدعى يحيى إبراهيم داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة طنطا وهو ما اعتبرته أسرته اعتداء صريحا ترتب عليه أذى نفسي جسيم للطفل.

من جانبها أكدت أسرة الطفل أنها حررت محضرا رسميا بقسم الشرطة المختص أثبتت فيه واقعة التعدي متهمة أحد العاملين بالمدرسة بارتكاب الاعتداء ومطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن إدارة المدرسة أنكرت الواقعة جملة وتفصيلا دون تقديم مبررات قانونية في حين لم تحرك مديرية التربية والتعليم بالغربية ساكنا حتى تاريخه رغم إخطارها بالواقعة رسميا.

وأضافت الأسرة أن إدارة المدرسة بدلا من الالتزام بالقانون وحماية الطالب اتخذت إجراءات وصفتها بالتعسفية والانتقامية بحق الطفل تمثلت في منعه من حضور الحصص الدراسية واحتجازه داخل أسوار المدرسة ورفض استلام المصروفات الدراسية فضلا عن التلاعب بدرجاته الدراسية ثم إنهاء قيده بالمدرسة ونقله إلى مدرسة حكومية دون علم أو موافقة ولي أمره في مخالفة صريحة لقانون التعليم واللوائح المنظمة له.

وأشار مصدر من داخل المدرسة إلى أن تسريب مقطع الفيديو جاء بدافع الضمير المهني ورفضا لإخفاء الحقيقة أو الإدلاء بشهادة زور في محاولة لإنصاف الطفل بعد تعثر حصول أسرته على حقه عبر المسارات القانونية والإدارية حتى الآن.

وطالبت أسرة الطفل بفتح تحقيق عاجل وشامل من قبل وزارة التربية والتعليم ومساءلة كل من يثبت تورطه في واقعة الاعتداء أو في الإجراءات التعسفية اللاحقة وكذلك محاسبة أي مسؤول تقاعس عن أداء واجبه القانوني مؤكدة أن التغاضي عن مثل هذه الوقائع يعد تهديدا جسيما لأمن وسلامة الطلاب ويقوض الثقة في المنظومة التعليمية.

طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية والهندسة

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية اليوم امتحان الترم الأول في مادتي اللغة الأجنبية والهندسة خلال ثالث أيام الامتحانات.

ومن جانبه أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن 94,696 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة فيما يؤدي 5,315 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

وأكد "ناصر حسن" أن امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام ستُعقد بنظام البوكليت (كراسة امتحان) وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مشددا على الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار إلى أن رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية يتحمل المسئولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة بداية من استلام كراسات الامتحان وحتى نهاية اليوم موجها رؤساء اللجان بضرورة استلام مقار لجانهم قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل والتأكد من جاهزية اللجان وتوافر كافة التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب مع إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة.

وشدد وكيل الوزارة على منع اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات مع التأكيد على غلق أبواب اللجان مع بداية الامتحان يوميا ومنع دخول أو خروج أي شخص أثناء سير الامتحان وتشكيل لجنة كنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم كراسات البوكليت.

كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان الشهادة الإعدادية بدءا من البوابة الرئيسية وحتى داخل جميع قاعات الامتحان وسرعة التواصل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية للتعامل الفوري مع أي طارئ مع التحلي بالدقة والانضباط وتقدير المسئولية وتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب.

