محدش قادر يقرب له، عجل يزن طنا وسعره 150 ألف جنيه يثير الجدل بسوق مواشي طنطا (فيديو)

شهد سوق المواشي بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد ظهور عجل يعد الأضخم داخل السوق، حيث يصل وزنه إلى نحو طن كامل ويبلغ سعره قرابة 150 ألف جنيه ويبلغ من العمر ثلاث سنوات، ما جعله محط أنظار المترددين على السوق ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجمع العشرات من الأهالي وتجار المواشي حول العجل الذي وصفه البعض بأنه الأكبر من نوعه داخل أسواق المحافظة خاصة مع الإقبال الكبير الذي يشهده سوق طنطا أسبوعيا من المواطنين القادمين من مختلف مراكز الغربية وعدد من المحافظات المجاورة لشراء الماشية سواء بغرض الذبح أو التربية.

وشهدت أسواق المواشي بمدينة طنطا حالة من الرواج والازدحام الملحوظ خلال الفترة الحالية بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تنوعت المعروضات بين العجول والخراف والماعز بمختلف الأحجام والأسعار لتناسب احتياجات جميع الفئات.

وفي هذا السياق قال محمد السيد صاحب العجل وأحد تجار المواشي بسوق طنطا: إن نسبة الإقبال هذا الموسم مرتفعة بشكل واضح، موضحا أن اختيارات المواطنين تختلف حسب قدراتهم المادية فهناك من يفضل الأضاحي الكبيرة بينما يتجه آخرون لشراء أضاحي متوسطة الحجم.

وأشار إلى أن السوق يضم هذا العام أغلى عجل بمحافظة الغربية إذ يصل سعره إلى نحو 150 ألف جنيه ويزن قرابة طن لافتا إلى أن أحد المواطنين قرر شراء العجل وذبحه اليوم على أن يتم توزيع لحومه على الفقراء والمحتاجين.

وأضاف تاجر المواشي أن الخراف الضأن خاصة الرحماني والبرقي القادمة من مطروح تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لجودة لحومها وكبر أحجامها مشيرا إلى أن أسعارها تبدأ من 90 إلى 100 جنيه للكيلو قائم بينما تصل أوزان بعض الخراف إلى نحو 149 كيلو قائم.

