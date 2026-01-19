محافظ الغربية يقود حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بكفر الزيات

18 حجم الخط

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية موقف كفر الزيات العمومي لمتابعة حركة النقل الداخلي والاطمئنان على انتظام خطوط السير والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة تليق بالمواطن وتخفف من أعبائه اليومية.

وحرص محافظ الغربية خلال جولته على التواجد بين المواطنين داخل الموقف والاستماع المباشر لشكواهم ومطالبهم سواء المتعلقة بانتظار السيارات أو التكدسات أو أسلوب التعامل موجها بسرعة فحص كل ملاحظة على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة دون تأجيل.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن جولاته المفاجئة تستهدف الوقوف الحقيقي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الغربية بعيدًا عن التقارير المكتبية مشددا على أن ملف النقل الجماعي يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية قائلا: لن نسمح بأي تهاون في حق المواطن والالتزام بالتعريفة وخطوط السير واجب لا نقاش فيه وأي مخالفة سيتم التعامل معها بحسم حفاظا على انتظام المنظومة وراحة الركاب.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية ومسؤولي المرور والمواقف بضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة حركة السيارات أولًا بأول والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تعطل مصالح المواطنين.

وعلى هامش تفقده للموقف قاد محافظ الغربية حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بـ مدينة كفر الزيات موجها بإزالة التعديات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات وتحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بشكل فوري مؤكدًا أن الشارع المنظم والنظيف حق أصيل للمواطن وأن الدولة لن تسمح بعودة الإشغالات أو مظاهر العشوائية مرة أخرى.

كما شدد على ضرورة المتابعة اليومية وعدم الاكتفاء بحملات مؤقتة لضمان استدامة الانضباط وتحسين الصورة العامة للمدينة.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها وأن التواجد الميداني والاستماع المباشر للناس هو الطريق الحقيقي لتطوير الخدمات وحل المشكلات من جذورها موجهًا رسالة واضحة بأن المحافظة ستواصل جولاتها المفاجئة بكافة المراكز والمدن لضبط الأداء، وتحقيق أعلى مستوى من رضا المواطنين وترسيخ الانضباط في مختلف المرافق الخدمية.

