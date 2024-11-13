الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ لغداء سريع التحضير

صينية البطاطس في
صينية البطاطس في الفرن


طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ، من الأكلات التي يشتهر بها المطبخ المصري، على مائدة الغداء، كما أن طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات السهلة وسريعة التحضير.

ولكن دائما هناك زوجات حديثي الزواج في سنة أولى مطبخ، لا يجدن حتى أسهل الطرق، فيبحثن عن طريقة عمل صينية البطاطس.

ولذلك يقدم الشيف محمد عاطف، طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ، بطريقتين مختلفتين، بالصلصة الحمراء، والصلصة البيضاء.

 

طريقة عمل صينية البطاطس بالصلصة الحمراء
 

صينية البطاطس
صينية البطاطس

المكونات:
٢ بصلة وسط
كيلو بطاطس مقطعة شرائح 
نصف كيلو طماطم 
فلفل أخضر ثمرة واحدة
دجاجة كاملة أو مقطعة أو دبابيس فراخ
كوب ماء
3 ملاعق طعام زيت 
ملح 
2 ملعقة صغيرة بهار مشكل
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة من الكزبرة
ملعقة صغيرة قرفة وكمون
نصف ملعقة فلفل أسود
٧ فصوص ثوم
ملعقة صلصة طماطم

 

خطوات عمل صينية البطاطس بالفراخ:

١- نقوم بتتبيل الدجاج فى البهارات والصلصة مع عمل ثقوب في الدجاج بالسكينة ونتركها لمدة ساعة على الأقل.
٢-توضع الطماطم والثوم ونصف كوب ماء في الخلاط الكهربائي وتخلط جيدا. 
٣-يقطع البصل ويدعك مع الفلفل الاسود في صينية الفرن ورشة بهارات ثم تضاف شرائح البطاطس والفلفل الاخضر وتقلب مع البصل.
٤-ثم نرص الدجاج وبقية البهارات على وجه الصينية ونضع عصير الطماطم مع الثوم وكوب الماء والزيت ونغطى الصينية.
3- نضع الصينية على البوتاجاز من أعلى لمدة 15 دقيقة وهي متغطية  حتى يسخن الفرن، ثم نضعها بعدها داخل الفرن لتنضج خلال حوالى نصف ساعة إلى ساعة حسب حجم الدجاج.
أو توضع على نار هادية على البوتاجاز لمدة ساعة مع إحكام الغطاء عليها حتى ينضج الدجاج وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صينية البطاطس بالصلصة البيضاء
 

صينية البطاطس بالكريمة
صينية البطاطس بالكريمة

طريقة عمل صينية البطاطس بالكريمة، من الطرق السهلة والخفيفة، لأنها بدون تسبيك، وسيفضل طعمها الأطفال الصغار.

المكونات
- بطاطس مقطعة حلقات متوسطة الحجم
- بصل حلقات
- فلفل رومى حلقات
- فلفل ألوان حلقات (حسب الرغبة)
- ملعقة كبيرة زبدة
- ملعقة كبيرة زيت
- مرقة دجاج
- (ملح - فلفل أسود - بهارات - جوزة الطيب - حبهان - ورق لورا)

 

خطوات عمل صينية البطاطس بالكريمة:
▪نضع صينية على النار، وبعدم أن تسخن جيدًا، نضع فيها الزبدة والزيت والدجاج وحلقات البصل والفلفل.
▪نضع نصف كمية البهارات والتوابل ونُقلب جيدًا، حتى يأخذ الدجاج اللون الذهبى الفاتح.
▪نترك الدجاج يتخلص من السائل الموجود بها وتتشربه جيدًا، ثم نُضيف لها كمية بسيطة من الماء بين الحين والآخر، حتى تنضج نصف نضج.
▪نضع حلقات البطاطس على الدجاج، وباقي البهارات والتوابل، ومرقة الدجاج، وكوب ماء مغلي، ونقلبهم جيدًا.
▪نترك مكونات الصينية تغلى لخمسة دقائق على النار، ثم نُدخِل الصينية الفرن، حتى تنضج البطاطس وتأخذ اللون الذهبى المُحمر.
▪تقدم صينية البطاطس البيضاء مع الأرز الأبيض، أو الخبز.
ملحوظة: ممكن استخدام اللحم أيضًا بدلًا من الدجاج.

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