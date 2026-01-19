الإثنين 19 يناير 2026
صحة ومرأة

استشاري أمراض باطنية يحذر من الإفراط في السكر صباحًا

أدوية السكر، فيتو
أدوية السكر، فيتو
أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، أن تعديل الهرم الغذائي العالمي يهدف إلى تصحيح السلوكيات الغذائية الخاطئة، من خلال التركيز على البروتينات الطبيعية وتقليل السكريات والحبوب المصنعة والمواد الغذائية المعقدة، مشيرًا إلى أن هذا التغيير صحي وطبي ضروري.

وأوضح أيمن رشوان، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البروتين يشكل أساس النظام الغذائي، وأن الإفراط في الكربوهيدرات والسكريات خاصة في وجبة الإفطار يؤدي لانخفاض مستوى السكر في الدم والشعور بالخمول، مؤكدًا أن السكر والملح والدقيق يُعتبرون "سمومًا بيضاء" عند الإفراط في تناولها.

وأشار أيمن رشوان، إلى أن تعديل الهرم الغذائي قد يشكل ضغطًا على الجهات العلمية ووضعه في مواجهة بعض الشركات التي كانت تدعم الهرم القديم، والتي ربحت مليارات نتيجة المنتجات المصنعة، مضيفًا أن النظام الغذائي الجديد يراعي الحالات الصحية الخاصة، مثل مرضى النقرس ومشاكل الكبد والكلى، حيث يتم وضع خطط غذائية مخصصة لهم.

وشدد أيمن رشوان، على أهمية تغيير سلوكيات الأكل اليومية واعتماد بروتينات طبيعية وتقليل السكريات لتجنب الصدمات الصحية للجسم ورفع كفاءة الطاقة.

 

كانت الدكتورة جيهان فؤاد، استشاري التغذية العلاجية، والمدير السابق لمعهد التغذية قد أكدت أن الهرم الغذائي أحد أهم الأدلة الإرشادية لتخطيط الوجبات اليومية منذ ظهوره في خمسينيات القرن الماضي، حيث تم تصميمه في صورة هرم لتبسيط فهم الكميات المناسبة من كل مجموعة غذائية، بما يضمن تحقيق التوازن الغذائي والصحة العامة.

