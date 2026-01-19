الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتشال جثة شاب قفز في نهر النيل بالقاهرة

انتشال جثة شاب قفز
انتشال جثة شاب قفز في نهر النيل
18 حجم الخط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري فى انتشال جثة شاب انتحر بالقفز في مياه نهر النيل بـ منطقة قصرالنيل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شاب يقفز فى نهر النيل بقصر النيل

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد قيام شخص بالقفز في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة.

 

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من مياه نهر النيل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لبيان ملابسات الواقعة.

 

ورجحت التحريات الأولية قيام المتوفى بإنهاء حياته بالقفز في مياه نهر النيل، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

 

وتكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف الأسباب التي دفعته للقفز في مياه نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

 

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».


وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة قصرالنيل شاب يقفز فى نهر النيل بقصر النيل شاب يقفز فى نهر النيل قوات الإنقاذ النهرى قسم شرطة قصر النيل

مواد متعلقة

حبس صيدلي يبيع أقراص مخدرة لعملائه المدمنين بقصر النيل

استدعاء مجري التحريات في ضبط عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

حبس عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل

نفذوا 10 عمليات، سقوط عصابة خطف الهواتف المحمولة بقصر النيل
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

أبرزها كأس العالم 2026، توقفات أجندة فيفا لعام 2026

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استعمال الموظف معلومات الشركة في المصلحة الخاصة؟ المفتي يجيب

هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية