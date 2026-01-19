خطة متكاملة لإنارة واحة الخارجة بالوادي الجديد استعدادًا لشهر رمضان

18 حجم الخط

وجه علي نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، بتنفيذ خطة ممنهجة لإنارة شوارع المدينة وأحيائها وامتداداتها، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصه الدائم على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، في بيان له اليوم الإثنين، أن الخطة تشمل تركيب كشافات ليد موفرة للطاقة في الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء، لتوفير إنارة جيدة وآمنة، مع مراعاة الوصول إلى جميع المناطق، بما في ذلك المناطق المتطرفة البعيدة والقرى التابعة للمركز.

وأشار «نجاح»، إلى أبرز مواقع التنفيذ وتشمل امتداد شارع جمال عبد الناصر من الساحة حتى مصنع التمور، وأمام مدرسة الزراعة، حيث تم تركيب كشافات حديثة توفر إضاءة عالية مع استهلاك منخفض للطاقة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومضاءة بشكل متوازن خلال فترات الليل.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الأمان، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة والقرى، بشكل ينسجم مع الاستعدادات الرمضانية والاحتياجات الفعلية للشارع.

يشرف على تنفيذ الأعمال المهندس محمد عبد اللاه بالمجلس، الذي يتابع العمل ميدانيًا لضمان الالتزام بالخطة وتحقيق أقصى استفادة من الإنارة، مع سرعة الاستجابة لأي ملاحظات على أرض الواقع.

هذا فيما تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة الوادي الجديد، جهودها اليومية في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، نحو تحسين مستوى المرافق، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة للمواطنين.

