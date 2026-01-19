الإثنين 19 يناير 2026
محافظات

تموين شرق بالإسكندرية تشن حملة مسائية وتضبط سمن مجهول المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، ويأتي ذلك  تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق.

وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتفقدان مصنع لأنظمة تحلية المياه بالمنطقة الحرة (صور)

"مقارئ الأعضاء" لإحياء منهج التلقي وتصحيح التلاوة بمساجد الوادي الجديد

قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الإدارة وتامر علوانى إدارة شرق بحملات مسائية تموينية فى نطاق الإدارة.

وأسفرت عن تحرير محضر ضبط ١٤٠ كجم سمن نباتى مجهول المصدر وبدون بيانات وبدون تاريخ إنتاج وصلاحية بأحد المحلات، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق.


وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

