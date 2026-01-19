مجنون أمريكي يقتل ثلاثة سياح بإطلاق نار عشوائي في عقار قرب ديزني وورلد

18 حجم الخط

أفادت السلطات الأمريكية بأن رجلا من ولاية فلوريدا قام بإطلاق النار على 3 سياح وقتلهم بعد أن تقطعت بهم السبل في عقار مستأجر في بلدة يقصدها زوار منتجع "والت ديزني وورلد".

الضحايا الثلاثة

وقال شريف مقاطعة أوسيولا، كريستوفر بلاكمون، إن المشتبه به أحمد جهاد بوجه (29 عاما) أُلقي القبض عليه يوم السبت بعد وقت قصير من العثور على الضحايا الثلاثة قتلى بطلقات نارية في فناء عقار للإيجار بمدينة كيسيمي.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن إطلاق نار قرابة الساعة 12:14 ظهرا، قبل أن يعثر أحد العناصر على الجثث ويطلب تعزيزات. وتم التعرف على اثنين من الضحايا على أنهما شقيقان من ولايتي ميشيغان وأوهايو، يبلغان 70 و68 عاما، بينما الضحية الثالثة صديق لهما من أوهايو يبلغ 68 عاما، ولم يُكشف عن هويته بعد بانتظار إبلاغ ذويه.

وبحسب التحقيقات، كان الضحايا قد اضطروا لتمديد إقامتهم في العقار بسبب عطل في سيارتهم. وبعد نحو ساعة من الحادثة، عثرت الشرطة على المشتبه به داخل منزله المجاور وأوقفته بتهم ثلاث تتعلق بالقتل من الدرجة الأولى.

وأكد الشريف أنه لم يكن هناك أي نزاع بين الجاني والضحايا، مشيرا إلى أن الحادثة تبدو عشوائية حتى الآن. كما عُثر على سلاحين ناريين داخل منزل المشتبه به، ويجري فحص ما إذا كانا استُخدما في الجريمة.

ووفقا لسجلات المحكمة التي حصلت عليها شبكة "ClickOrlando"، فقد تم اعتقال بوجه سابقا في عام 2021 بعد إطلاق النار على شخص ومركبات عشوائية في ساحة انتظار محطة وقود في كيسيمي، مما أدى لإصابة رجل واحد. وتمت تبرئته لاحقًا من التهم بسبب الجنون.

وقال بلاكمون: "يمكنني أن أخبركم أنه كان يشكل تهديدا لذلك الحي طوال الوقت"، فيما لا تزال التحقيقات جارية، كما أمر قاضٍ باحتجاز المشتبه به دون كفالة في سجن مقاطعة أوسيولا.

وتعتبر كيسيمي منطقة صاخبة مليئة بالعقارات المستأجرة وملاعب الغولف، وتقع على بعد نصف ساعة فقط بالسيارة من "ديزني وورلد".

