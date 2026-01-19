محافظ الغربية: منع المركبات غير المسجلة من السيرعقب انتهاء المهلة المحددة

18 حجم الخط

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة داخل قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات في إطار حرص المحافظة على التواجد الميداني المستمر بين المواطنين والاستماع المباشر لمطالبهم.

واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية للاطمئنان على انتظام العمل وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين مؤكدا أن المتابعة على أرض الواقع هي السبيل الأسرع لحل المشكلات ورفع مستوى الخدمات.

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته عددا من الشوارع بالقرية، وتبادل الحديث مع الأهالي مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بالغا بالقرى وتسعى إلى تحسين جودة الحياة بها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن في صدارة الأولويات، ومشددًا على أن أي شكوى تطرح على أرض الواقع يتم التعامل معها فورًا دون تأجيل.

وخلال جولته بين الأهالي حرص محافظ الغربية على إيقاف عدد من مركبات التوك توك، ووجه أصحابها بشكل مباشر بضرورة التوجه الفوري إلى مقر الوحدة المحلية للتسجيل، مشددا على أنه لن يسمح بتسيير أي مركبة غير مسجلة عقب انتهاء المهلة المحددة، وذلك في إطار تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين وفرض الانضباط بالشارع العام.

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية لن تتهاون في تطبيق القانون قائلا: تنظيم مركبات التوك توك هدفه الأول حماية المواطن وضمان سلامته، ولن نسمح بالفوضى أو بتسيير أي مركبة دون بيانات واضحة وعلى الجميع الالتزام بالتسجيل خلال المهلة المحددة وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم.

وأوضح المحافظ لأصحاب مركبات التوك توك أن التسجيل يشمل تقديم فاتورة المركبة أو ما يثبت شراءها مثبتا به رقم الشاسيه والموتور وبيانات المركبة من حيث اللون وتاريخ الصنع إن وجد، إلى جانب بيانات المالك كاملة والرقم القومى ورقم الهاتف المحمول، على أن يتم عقب استكمال الإجراءات صرف لاصق مؤمن لكل مركبة يحمل الرقم والكود الخاص بالمركز أو المدينة أو الوحدة المحلية ، بما يضمن سهولة التعرف عليها ومتابعتها بشكل منظم وآمن.

وفي لفتة إنسانية التقى اللواء أشرف الجندي خلال الجولة بالمواطن أحمد اليمني وأسرته، لمتابعة الكشك الذي سبق أن وفّرته المحافظة له تنفيذا لوعد سابق.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل بالكشك، ومصدر الرزق الكريم الذي تم توفيره للأسرة، مؤكدا أن دعم النماذج المشرفة واجب وطني لا تراجع عنه.

ويعد أحمد اليمني رمز للبطولة الإنسانية بقرية الدلجمون بعد أن أنقذ حياة العديد من الأطفال والشباب من الغرق على مدار سنوات، وكان آخرها إنقاذ طفلين في واقعة إنسانية تركت أثرا بالغا في نفوس الأهالي.

وخلال اللقاء أعرب أحمد اليمني وأسرته عن بالغ شكرهم وامتنانهم لمحافظ الغربية، مؤكدين أن ما قدمته المحافظة يمثل تقديرا حقيقيا لتضحياته، ويجسد وقوف الدولة إلى جانب أبنائها المخلصين، فيما شدد المحافظ على أن المحافظة ستظل داعمة لكل من يقدم نموذجا مشرفا في العطاء والإيثار.

