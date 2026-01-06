"فيتو" تكشف في عددها الجديد لغز ذبابة الجندي الأسود

18 حجم الخط

تكشف "فيتو" في النسخة الجديدة من العدد الورقي لغز ذبابة الجندي الأسود التي يتم استيرادها من الخارج واستزراعها لتكون بديلا إستراتيجيا للأعلاف في مزارع الدواجن والأسماك ومدى تأثيرها على البيئة والصحة العامة.. وسوف تواصل "فيتو" حملتها الصحفية خلال الأعداد المقبلة.

واقرأ أيضًا في العدد الجديد من فيتو:

-عصام كامل يكتب: القاهرة والرياض ..لا وقت للعبث

- فوز قيصرى..«الفراعنة» يقهر «الفهود» بالثلاثة ويقترب خطوة من تحقيق الحلم

-حكاية فساد «أفندينا» وشركاه فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

-من 8 - 30 ألف جنيه شهريًا.. بزنس مصحات علاج الإدمان من الإسكندرية إلى أسوان

-المسيح رسول المحبة والرجاء.. كيف أحيا عيسى عليه السلام الضمير الإنسانى؟

-«معالى الوزير» يثير أزمة فى لجان «النواب».. ومخالفة دستورية جسيمة فى المدارس الدولية

-وفي حوارات «فيتو»:

-بهاء الدين أبو شقة: «الوفد» بيضيع.. وقادرون على كتابة التاريخ

-د.إسماعيل عبد الجليل: يجب إلغاء وزارة الزراعة لهذه الأسباب!

-وفاء عامر: انتظرونى فى «السرايا الصفرا» وهذا شَرطى على رامز جلال

