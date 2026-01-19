جامعة المنصورة تنافس على جائزتين في التميز الحكومي

18 حجم الخط

تواصل جامعة المنصورة تحقيق حضور مميز على المستوى الوطني، بعد تأهلها للمنافسة في جائزتين ضمن جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، في إنجاز يعكس ما تشهده الجامعة من تطوير مؤسسي متواصل وجهود متكاملة داخل مختلف قطاعاتها.

جامعة المنصورة تواصل مسيرة التميز وتنافس على جائزتين بجوائز مصر للتميز الحكومي

ففي فئة الكليات الحكومية، تأهلت كلية الهندسة بجامعة المنصورة إلى المرحلة المتقدمة من المنافسة، ضمن أفضل عشر كليات حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من بين 326 كلية حكومية شاركت في الجائزة، بعد اجتيازها معايير التقييم المؤسسي التي شملت الأداء الأكاديمي والإداري، وتطبيق نظم الجودة والحوكمة، والاهتمام بالتحسين المستمر.

تأهلت الجامعة للمنافسة في جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

كما تأهلت الجامعة للمنافسة في جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ضمن الجهات التي بلغت مرحلة الزيارات الميدانية، تقديرًا لما تطبقه من سياسات داعمة للعدالة المؤسسية، وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة في بيئة العمل الجامعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا الإطار.

التأهل للمنافسة على جائزتين في دورة واحدة يُعد ثمرة جهود جماعية

وأكد شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن التأهل للمنافسة على جائزتين في دورة واحدة يُعد ثمرة جهود جماعية شاركت فيها القيادات الأكاديمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، والطلاب، في إطار رؤية واضحة تستهدف التطوير المستمر، وتحسين جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز مكانة الجامعة وتنافسيتها.

إعلان النتائج النهائية لجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

وتترقب جامعة المنصورة إعلان النتائج النهائية لجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، في إطار منافسة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالأداء المؤسسي وجودة التعليم الجامعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.