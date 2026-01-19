المؤسسة الأمنية فى الاحتلال: حماس تتعافي من خسائر الحرب وتعيد بناء قدراتها

18 حجم الخط

زعمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن حركة حماس تصر على إعادة بناء قدراتها والتعافي من الخسائر التي تكبدتها، مستفيدة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.

مزاعم إسرائيلية حول استعادة حماس قدرتها

وأدعت مصادر أمنية وفق ما نقل الإعلام العبري، أنه في الوقت ذاته الذي تعمل فيه حماس على إعادة البناء، ترى التقديرات أنها ستسعى إلى تنفيذ هجمات ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الجانب الخاضع لسيطرة الاحتلال من الخط الأصفر.

جرى عرض هذا التققيم في إحاطات مغلقة أمام المستوى السياسي في إسرائيل، بعد أيام من إعلان إدارة ترامب بدء المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب في غزة، وهي مرحلة تتضمن إنشاء مجموعة من الهيئات واللجان التي ستتولى إدارة القطاع بدلا من حركة “حماس”.

نتنياهو يتعهد بعدم السماح بتواجد جنود أتراك وقطريين فى غزة

من جهة أخري، تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، بأن الجنود الأتراك والقطريون، لن يتواجدوا في غزة، متحديا إعلان البيت الأبيض، أن تركيا وقطر ستجلسان في المجلس التنفيذي المؤثر لإدارة غزة.

وقال نتنياهو في كلمة أمام هيئة الكنيست حول المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة: "لدينا جدال معين مع أصدقائنا في أمريكا حول تشكيل مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة"، في إشارة على الأرجح إلى المجلس التنفيذي.

وأضاف نتنياهو، أن استعداد إسرائيل للوقوف أمام الولايات المتحدة في حال وجود خلافات حول القضايا الجوهرية لا يضر بالعلاقات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ "أعظم صديق لنا في البيت الأبيض".

نتنياهو يفخخ خطة السلاح بالحديث عن نزع سلاح حركة حماس

وأشار رئيس وزراء الاحتلال، إلى أن جيش الحرب الإسرائيلي يسيطر حاليًا على 52% في غزة "من موقع قوة"، وتحدث عن المرحلة الثانية قائلًا: "المرحلة الثانية تقول شيئًا بسيطًا- سيتم نزع سلاح حماس، وتجريد غزة من السلاح".

وتعهد نتنياهو، أن "هذه الأهداف ستتحقق، إما بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة"، مؤكدًا أهمية استعادة جثة الرقيب الأول ران جفيلي، آخر إسير بقي في غزة، وقال: "يبقى هذا على رأس أولوياتنا، وكلما قلّ الحديث عنه كان أفضل".

