أول خطوة من مجلس مدينة طوخ بعد حادث المنزل المهجور بالمنوفية ( صور)

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، أزالت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ منزلا مهجورا كان يمثل مصدرا للخطورة الداهمة على الأهالي، وذلك بمنطقة خلف مجلس المدينة ذلك منعا لارتكاب أي حوادث أو يكون بؤرة للخارجين على القانون.

إزالة منزل مهجور يمثل بؤرة لتجميع القمامة ومصدر خطر على المواطنين بالقليوبية

وجاءت أعمال الإزالة تحت إشراف مباشر وحضور المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة داخل المنزل المهجور، لما كانت تمثله من تهديد للصحة العامة وانتشار الحشرات والأوبئة.



وعلى الفور تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار، والتي أقرت بعد الفحص والمعاينة الميدانية أن المنزل يمثل خطورة جسيمة، وأصدرت قرارها بـالإزالة الفورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ العاجل.

محافظ القليوبية يتابع خدمات مجلس مدينة طوخ

وعقب صدور القرار، جرى تدبير المعدات اللازمة، وبدأت أعمال الإزالة والتنفيذ الفوري ورفع الأنقاض، في إطار خطة مجلس المدينة للتعامل الحاسم مع مصادر الخطورة، وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والتعامل الفوري مع المنشآت الآيلة للسقوط وبؤر تجمع المخلفات، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الأرواح.



وأكد المهندس وائل جمعة أن رئاسة مركز ومدينة طوخ مستمرة في متابعة الشكاوى الميدانية، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو مصادر خطر تمس أمن وسلامة

