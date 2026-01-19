الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول خطوة من مجلس مدينة طوخ بعد حادث المنزل المهجور بالمنوفية ( صور)

هدم منزل مهجور بطوخ،
هدم منزل مهجور بطوخ، فيتو
18 حجم الخط

 في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، أزالت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ منزلا مهجورا كان يمثل مصدرا للخطورة الداهمة على الأهالي، وذلك بمنطقة خلف مجلس المدينة ذلك منعا لارتكاب أي حوادث أو يكون بؤرة للخارجين على القانون. 

شراكة جديدة بين محافظة القليوبية وجامعة بنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وكيل تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية (صور)

إزالة منزل مهجور يمثل بؤرة لتجميع القمامة ومصدر خطر على المواطنين بالقليوبية 

 وجاءت أعمال الإزالة تحت إشراف مباشر وحضور المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة داخل المنزل المهجور، لما كانت تمثله من تهديد للصحة العامة وانتشار الحشرات والأوبئة.


 وعلى الفور تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار، والتي أقرت بعد الفحص والمعاينة الميدانية أن المنزل يمثل خطورة جسيمة، وأصدرت قرارها بـالإزالة الفورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ العاجل.

محافظ القليوبية يتابع خدمات مجلس مدينة طوخ 

 وعقب صدور القرار، جرى تدبير المعدات اللازمة، وبدأت أعمال الإزالة والتنفيذ الفوري ورفع الأنقاض، في إطار خطة مجلس المدينة للتعامل الحاسم مع مصادر الخطورة، وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والتعامل الفوري مع المنشآت الآيلة للسقوط وبؤر تجمع المخلفات، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الأرواح.


وأكد المهندس وائل جمعة أن رئاسة مركز ومدينة طوخ مستمرة في متابعة الشكاوى الميدانية، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو مصادر خطر تمس أمن وسلامة

هدم منزل مهجور بطوخ، فيتو
هدم منزل مهجور بطوخ، فيتو
هدم منزل مهجور بطوخ، فيتو
هدم منزل مهجور بطوخ، فيتو
هدم منزل مهجور بطوخ، فيتو
هدم منزل مهجور بطوخ، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة بنها محافظة القليوبية محافظ القليوبية مجلس مدينة طوخ وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ

مواد متعلقة

شراكة جديدة بين محافظة القليوبية وجامعة بنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وكيل تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية (صور)

بالأسماء، نتيجة انتخابات نقابة محامين شمال القليوبية
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

خبير استراتيجي يكشف مخططا عسكريا إسرائيليا لاحتلال الضفة الغربية والخليل والقدس

ثلاثي مصري ضمن التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية