زعيم المعارضة الإسرائيلية يقر بفشل الحرب على غزة

18 حجم الخط

اعترف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، بفشل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تعيش إخفاقا سياسيا واستراتيجيا ذريعا.

لابيد يقر بفشل الحرب على غزة



وقل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين: إن فشل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونتائج العدوان المستمر منذ عامين قادت إلى واقع أسوأ بكثير مما كان عليه في بدايته، رغم الخسائر البشرية الكبيرة.

وفي خطاب حاد ألقاه خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، هاجم لابيد حكومة بنيامين نتنياهو، قائلًا: "بعد عامين من الحرب ومئات القتلى، نعود في غزة لا إلى نقطة البداية، بل إلى وضع أسوأ بكثير مما كان عليه في البداية. هذا فشل ذريع"، محملا القيادة السياسية مسؤولية ما وصفه بالإخفاق السياسي والاستراتيجي.

وانتقد لابيد طريقة تعاطي الحكومة مع الترتيبات السياسية والإدارية المتعلقة بقطاع غزة، مشيرا إلى أن نتنياهو حاول التقليل من شأن اللجنة الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع، واصفا إياها بـ"الاستشارية"، في حين أنها، بحسب لابيد، لجنة تنفيذية فعلية.

لابيد يشن هجوما على نتنياهو

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر، متجاوزا موقف نتنياهو، تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، إضافة إلى لجنة التكنوقراط التي يفترض أن تدير الشؤون اليومية في القطاع.

وأكد لابيد أن السلطة الفلسطينية هي الطرف المهيمن داخل لجنة التكنوقراط، رغم محاولات الحكومة الإسرائيلية التعتيم على ذلك، لافتا إلى أن جهات وصفها بـ"المضيفة لحماس" في إسطنبول والدوحة دعيت للمشاركة في ترتيبات إدارة غزة، واصفا تركيا وقطر بأنهما "شريكان أيديولوجيان لحماس".

وفي هجوم مباشر على نتنياهو، قال لابيد: "إذا كنت تقول إنك على تنسيق كامل مع ترامب، فهناك خياران فقط: إما أنك وافقت سرا على وجود تركيا وقطر والسلطة الفلسطينية في غزة، أو أن ترامب ببساطة لا يستبعدك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.