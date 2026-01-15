إسرائيل: لا انسحاب من الخط الأصفر شرقا قبل نزع سلاح حماس

18 حجم الخط

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة شرقا في المرحلة الحالية، ما لم يتم إحراز تقدم ملموس في ملف نزع سلاح حركة حماس.

مستشار الرئيس الفلسطيني: "حماس" وافقت على تسليم كل شيء في غزة

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن حركة حماس أعلنت أنها "ستتخلى عن حكم غزة وستسلم كل شيء إلى لجنة التكنوقراط، التي ستتولى إدارة القطاع".

وذكر الهباش لموقع "العربية"، صباح اليوم الخميس، أن "إعلان الحركة جاء بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط، التي ستتولى إدارة غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي".

وأعرب الهباش عن أمله في أن يُنفذ ذلك "حتى لا يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام أزمات داخلية مرة أخرى"، موضحًا أن "لجنة إدارة القطاع سيدة قرارها، وتعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، وأضاف أن "منع التهجير سيكون من أبرز أولوياتها".

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن "هناك مهمة تنفيذية وتقنية بحتة، تتعلق بإدارة الملفات الإنسانية والخدمية مثل الإغاثة، والمياه والكهرباء، فضلا عن الإيواء والإسكان، والخدمات الأساسية"، نافيًا بشكل قاطع "تدخلها في الشأن السياسي".

وذكر الهباش أن "آلية عمل اللجنة ستكون من خلال السلطة الفلسطينية وبتنسيق كامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تشكل المظلة الجامعة لكل العمل الفلسطيني واللجنة ليست حكومة ولا يمكن توصيفها ككيان سياسي، بل هي لجنة فنية ذات مهام محددة".

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل "خطة ترامب"، ودعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "الانتقالية" لإدارة قطاع غزة.

كما أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة.

وأضاف: "المرحلة الثانية ترسّخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة، وتبدأ عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة الإعمار، والولايات المتحدة تتوقع من "حماس" الوفاء الكامل بالتزاماتها بما في ذلك الإعادة الفورية لجثة الرهينة الأخيرة".

