قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين: إن المشاركة القطرية والتركية في قوات الاستقرار بغزة، مستبعدة مطلقا.

نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة

وأضاف نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة ونحن على أعتاب المرحلة الثانية في خطة ترامب.

وتابع نتنياهو: "لن يكون هناك جنود أتراك او جنود قطريون داخل قطاع غزة"، مشددا على أن "لدينا اختلافا مع أصدقائنا في الإدارة الأمريكية بشأن لجنة مستشاري غزة ولكن بحكم علاقتي كمقرب من الرئيس دونالد ترامب فنحن نعالج الأمر بالحوار".

واستطرد: "نحن على أعتاب المرحلة الثانية ضمن خطة ترامب في غزة والجيش يحتفظ بمواقع سيطرة على 53% من مساحة القطاع".

مجلس الأمن يقرر دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها ترامب

وفي وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته الرئيس المؤسس لمجلس السلام في غزة رسالة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في المجلس بصفة عضو مؤسس.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها يوم السبت الماضي إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب القرار 2803، قرر دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف البيان أنه "في هذا الإطار، يجري إنشاء "مجلس سلام" وهيئاته، ليكون "مسؤولًا عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة".

