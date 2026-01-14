وكيله: بنتايج تعرض للإهانة من مسؤولي الزمالك وأزمته مع النادي نترك الفيفا للفصل فيها

18 حجم الخط

أكد يوسف مسعد، وكيل المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن موكله لم يعد لاعبًا في صفوف القلعة البيضاء من الناحية القانونية، بعد استكمال إجراءات فسخ التعاقد رسميًّا.

بنتايج لاعب سابق بنادي الزمالك

وقال مسعد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC، إنهم تعاملوا مع ملف اللاعب بمنتهى الوضوح، موضحًا: “من وجهة نظر قانونية، محمود بنتايج أصبح لاعبًا سابقًا في الزمالك، وتركنا الباب مفتوحًا أمام إدارة النادي لإيجاد حل ودي”.

بنتايج تعرض لعدم احترام واضح من مسؤولي الزمالك

وأضاف وكيل اللاعب أنه يمتلك جميع الأدلة والمراسلات التي تم إرسالها إلى إدارة الزمالك، مؤكدًا أن النادي لم يقدم أي مقترح جاد لحل الأزمة، رغم المحاولات المتكررة للتفاوض والوصول إلى تسوية مرضية للطرفين.

محمود بنتايج، فيتو

سبب تحرك بنتايج لفسخ عقده مع الزمالك

وأوضح مسعد أن قرار فسخ التعاقد جاء بعد تعرض اللاعب لعدم احترام واضح، في ظل عدم حصوله على راتبه لمدة ثلاثة أشهر ونصف، إلى جانب وجود مستحقات متأخرة من الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك دفعهم للسير في الإجراءات القانونية لفسخ العقد.

وتابع: «انتهينا بالفعل من جميع إجراءات فسخ التعاقد، ولم يتواصل معنا أي مسؤول من الزمالك لمحاولة التوصل إلى حل»، لافتًا إلى أن النادي يعاني في الوقت الحالي من العديد من القضايا والمشكلات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأن فسخ العقد لا يعني تلقائيًا سداد المستحقات المالية.

إدارة الزمالك تتعامل مع ملف بنتايج بشكل خاطئ

وأشار وكيل اللاعب إلى أنه بمجرد بدء إجراءات فسخ العقد، فإن أي مبالغ قد يقوم الزمالك بسدادها تُحتسب لصالح اللاعب، لكنها لا تمنع استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن إدارة الزمالك تتعامل مع الملف بشكل خاطئ.

نترك أمر عقوبات الزمالك ضد اللاعب للفيفا

وردًّا عن العقوبات التي أعلن الزمالك توقيعها على اللاعب بسبب غيابه عن التدريبات، قائلًا: «نترك الأمر للفيفا للفصل فيه، ومحمود بنتايج لاعب حر بنسبة 100%».

وأوضح: "الزمالك لم يسدد مستحقات سانت إتيان ولم يسدد للاعب ولم يدفع لي أيضًا وسانت إتيان قام بتقديم شكوى للفيفا ضد الزمالك".

وأتم: "إذا استمرينا في فسخ التعاقد سيكون على الزمالك دفع قيمة عقد بنتايج كاملًا، وبنتايج لم يحصل على مقدم عقده".

