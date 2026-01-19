اختطاف 160 شخصا في هجوم على كنيستين بنيجيريا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أنه تم اختطاف أكثر من 160 شخصًا خلال هجوم شنته عصابات مسلحة، على كنيستين في قرية نائية بولاية كادونا شمال نيجيريا، على ما أفاد رجل دين مسيحي وتقرير أمني للأمم المتحدة.

اختطاف أكثر من 160 شخصا في هجوم على كنيستين في نيجيريا

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تشهد نيجيريا، الدولة الأكثر تعدادًا بالسكان في أفريقيا، تصاعدًا في عمليات الاختطاف الجماعي منذ نوفمبر؛ وهو ما تسبب في شن غارات عسكرية أمريكية يوم عيد الميلاد في ولاية سوكوتو في شمال غربي البلاد.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجماعات المسلحة النيجيرية باضطهاد المسيحيين.

غارات أمريكية على نيجيريا

وفي ديسمبر الماضي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج الضربات "المدمرة" على معسكرات داعش في نيجيريا.

وقال ترامب في مقابلة إن الضربات التي أمر بها ضد المتطرفين النيجيريين الذين يتهمهم باضطهاد المسيحيين "دمِّرت" معسكراتهم بالكامل.

وبعد أن حذرت الولايات المتحدة من احتمال تنفيذ المزيد من الضربات عقب هجومها المفاجئ يوم عيد الميلاد على أهداف في نيجيريا، ألمح المسؤولون في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا إلى أنهم منفتحون على استمرار التدخل الأمريكي.

وفي حديث لقناة تشانيلز التلفزيونية، الجمعة، قال وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار: "أعتقد أن هذا أمر مستمر ونعمل مع الولايات المتحدة. إنها مرحلة جديدة لصراع قديم" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح توجار أن الضربات الأمريكية استندت إلى معلومات استخباراتية من الحكومة في أبوجا وجاءت بعد محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

