ترامب ينتقد انشغال أوروبا بجرينلاند ويدعوها للتركيز على الحرب الروسية الأوكرانية

18 حجم الخط

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” في تقرير لها، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض التعليق على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى القوة للاستيلاء على جزيرة جرينلاند، وذلك مع تصاعد التوتر بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الدول الأوروبية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن الجزيرة.

ترامب: على أوروبا أن تركز على الحرب مع روسيا وأوكرانيا وليس جرينلاند

وذكرت شبكة إن بي سي، أن ترامب انتقد القادة الأوروبيين الذين عارضوا مساعيه لضم جرينلاند، التي يقول إنها ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي من التهديدات الخارجية.

وقال ترامب: على أوروبا أن تركز على الحرب مع روسيا وأوكرانيا، لأنكم ترون ما آلت إليه الأمور، هذا ما يجب أن تركز عليه أوروبا، وليس جرينلاند.

ترامب يفرض رسوم جمركية على أوروبا

وكان ترامب أعلن هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على بعض الدول الأوروبية بدءًا من أول فبراير المقبل على أن تزيد إلى 25 % اعتبارًا من الأول من يونيو القادم.

وعندما سُئل عما إذا كان سينفذ خططه لفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند، قال ترامب لـ«إن بي سي نيوز»: «سأفعل ذلك، بنسبة 100 %».

ومن جهته، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الدول الأوروبية، من فرض رسوم جمركية مضادة ردًا على الرسوم التي هدد بها الرئيس دونالد ترامب من أجل الاستحواذ على جزيرة جرينلاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.