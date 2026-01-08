أبو الدهب: مصطفى محمد لا غنى عنه في التشكيل الأساسي للفراعنة

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تحدَّثَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره المنتخب الإيفواري في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية، مباراة كوت ديفوار المقبلة هي الأصعب للمنتخب الوطني في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي حالة تخطي عقبة الأفيال، سيصبح الفراعنة على بعد خطوات قليلة من حصد اللقب القاري الغائب منذ 2010.

وأضاف: المنتخب الإيفواري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو حامل اللقب وبالتأكيد سيلعب على الدفاع عن لقبه، وبالتالي فإن مواجهته ستكون صعبة للغاية وبمنزلة نهائي مبكر لبطولة أمم إفريقيا.

وتابع: أتمنى مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني أمام كوت ديفوار مع الاعتماد على عمر مرموش في مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

