رغم الاخفاق الإفريقي، تكريم منتخب المغرب واستقبال خاص للفريق بقصر الضيافة

تكريم ملكي لمنتخب
تكريم ملكي لمنتخب المفرب، فيتو
منتخب المغرب، استقبل الأمير مولاي رشيد، اليوم الإثنين بقصر الضيافة بالرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي بلغ المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا (المغرب-2025) بتعليمات من جلالة الملك.

جاء على رأس الحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، وأعضاء المنتخب الوطني قبل التقاط صورة تذكارية.

وبحسب موقع البطولة المغربي، يعكس هذا الاستقبال العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع بصفة عامة ولكرة القدم على وجه الخصوص

السنغال يتوج بطلا لأمم إفريقيا بالمغرب

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

ودخل لاعبو المغرب في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة وخسارة اللقب.

وتستمر عقدة المغرب المتوج في 1976 بآخر وأول لقب أفريقي أي منذ 50 عاما، فيما حصد منتخب السنغال اللقب الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2021.

مباراة المغرب والسنغال 

ولجأ منتخبا المغرب والسنغال إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وكان لاعبو منتخب السنغال اتخذوا قرارا بمغادرة الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس في الوقت الضائع، قبل أن يتدخل ماني ويستكمل السنغال اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء في النهاية بعد ما تصدى لها ميندي حارس مرمى السنغال.

وسجل باب جايي هدف السنغال في شباك المغرب بالدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

