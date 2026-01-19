إيقافات وغرامات مالية، الاتحاد الأفريقي يستعد لمعاقبة السنغال بعد أحداث نهائي الكان

الإثنين 19 يناير 2026
أمم أفريقيا، يستعد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لتوقيع عقوبات قوية ضد لاعبي والجهاز الفني لمنتخب السنغال، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بين منتخبي السنغال والمغرب أصحاب الأرض.

ويقوم حاليا مسئولو الاتحاد الأفريقي بمراجعة أحداث المباراة وتقارير المراقبين والحكام من أجل توقيع العقوبات المناسبة على أسود التيرانجا.

وشهدت مباراة المغرب والسنغال أحداثا مؤسفة، انطلقت عقب قرار حكم المواجهة باحتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ7 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وهو ما أثار غضب لاعبي السنغال وجهازهم الفني.

وتوقف اللعب لفترة طويلة وصلت إلى 20 دقيقة، بسبب انسحاب لاعبي السنغال ودخولهم غرفة الملابس، بناء على طلب المدير الفني بابي ثياو، وذلك قبل أن يعود اللاعبين مجددا لاستكمال المباراة.

وتوج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على صاحب الأرض المنتخب المغربي بهدف نظيف في الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكشفت تقارير صحفية أن العقوبات من المتوقع أن تشهد إيقافات على أعضاء الجهاز الفني لمنتخب السنغال، وغرامات مالية على الاتحاد السنغالي، بالإضافة لاحتمالية حرمان الجمهور السنغالي من حضور عدد من مباريات أسود التيرانجا.

إيفانتينو يدين منتخب السنغال

أدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منتخب السنغال، بعد انسحابه لفترة وجيزة عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لمنتخب المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مساء أمس الأحد.

وقال إنفانتينو إنه يتوقع عقوبات مناسبة بعد المشاهد الفوضوية في الرباط أمس الأحد، حيث هزمت السنغال في نهاية المطاف المنتخب المغربي المضيف بهدف دون رد بعد التمديد لوقت إضافي، ولكن فقط بعد دراما متأخرة في الوقت الأصلي عندما احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أصحاب الأرض.وتابع: قرار الانسحاب خاطئ  بناء على أوامر المدرب باب ثياو على ما يبدو.

وشدد:من غير المقبول مغادرة الملعب بهذه الطريقة، وبالمثل، لا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا، فهذا ببساطة ليس صحيحا، يجب علينا دائما احترام القرارات التي يتخذها مسئولو المباراة داخل وخارج الملعب".

وختم إنفانتينو رسالته قائلا "أتوقع أن تتخذ الهيئات الانضباطية ذات الصلة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإجراءات المناسبة".

الجريدة الرسمية