نجوى فؤاد: حفل افتتاح المتحف الكبير رائع وراق ويليق بمكانة مصر

أعربت الفنانة نجوى فؤاد عن سعادتها البالغة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم مساء اليوم وسط حضور رسمي وفني وإعلامي كبير.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "حفل افتتاح المتحف المصري الكبير رائع وراقي ويليق بمكانة مصر، وتحيا مصر."

وأضافت أن الحدث يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم، مؤكدة أن هذا الافتتاح يمثل فخرًا لكل مصري لما يحمله من رمزية تاريخية وحضارية تؤكد عظمة البلاد ومكانتها.

وعلقت الفنانة سلمى أبو ضيف عن مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير وقالت: “ من اكتر لحظات حياتي فخرًا .، مشاركتي في إفتتاح المتحف المصري الكبير و تمثيل بلدي و حضارتي و أجدادي لحظة كانت مهمة حسيت بحضورهم و وجودهم حولي خلال التصوير تحت سفح الهرم و أبو الهول في ليلة يوجد القليل من الأشخاص حولي”.

وتابعت “حسيت بهيبة بلدي و عظمتها اللي طول الوقت شيلاها في قلبي و بحكي للعالم كلة عليها في أي بلد أنا بزورة، هي مش مجرد بلد الحضارة و الثقافة بس هي أم الدنيا كلها”.

واختتمت حديثها قائلة “ ممتنه للحظة دي اللي أكيد هفضل أحكي عليها لكل أحفادي إن شاء الله عشان حب مصر دة مش حب عادي دة موروث و بيجري في دم كل مصري .. شكراً لكل القائميين علي تسجيل و تنفيذ الرؤية الحضارية و التاريخية اللي تليق بأسم مصر و عظمتها”.

حفل افتتاح المتحف المصري

وشهدت مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث شارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقًا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.



