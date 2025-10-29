الخميس 30 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

نجوى فؤاد: نفسي أموت مستورة ومش عايزة حد يمشي في جنازتي (فيديو)

نجوى فؤاد، فيتو

كشفت الفنانة نجوى فؤاد سر مقولة الفنان الراحل رشدي أباظة لها، والتى قال فيها: "أنا أسلك بيكي أسناني"، قائلة: "كان رشدي أباظة متزوج من سامية جمال، وكنت بحب أحمد رمزي، فقال لي هذه الجملة كنوع من المداعبة".


وقالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج "تفاصيل"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "محتاجة أن أعيش كويس، وأكون مستورة لآخر لحظة فى حياتي، وهذه الطلبات ليست بسيطة، فهي رحمة من عند ربنا".

وأكدت: "أغلب الناس كانت تعشق الفن، ولكن الفن حاليا اصبح أحزاب"، موضحة: "توقفت عن الذهاب لأى عزاء بسبب أحاديث المتواجدين فى العزاء فهناك من تتحدث عن المطبخ وأخرى تتحدث عن الأزياء، لذلك قررت عدم الخروج من المنزل، قولت لنفسي عندما أموت مش عايزة حد يمشي ورايا".

الجريدة الرسمية