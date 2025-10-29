نجوى فؤاد: نفسي أموت مستورة ومش عايزة حد يمشي في جنازتي (فيديو)

كشفت الفنانة نجوى فؤاد سر مقولة الفنان الراحل رشدي أباظة لها، والتى قال فيها: "أنا أسلك بيكي أسناني"، قائلة: "كان رشدي أباظة متزوج من سامية جمال، وكنت بحب أحمد رمزي، فقال لي هذه الجملة كنوع من المداعبة".



وقالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج "تفاصيل"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "محتاجة أن أعيش كويس، وأكون مستورة لآخر لحظة فى حياتي، وهذه الطلبات ليست بسيطة، فهي رحمة من عند ربنا".

وأكدت: "أغلب الناس كانت تعشق الفن، ولكن الفن حاليا اصبح أحزاب"، موضحة: "توقفت عن الذهاب لأى عزاء بسبب أحاديث المتواجدين فى العزاء فهناك من تتحدث عن المطبخ وأخرى تتحدث عن الأزياء، لذلك قررت عدم الخروج من المنزل، قولت لنفسي عندما أموت مش عايزة حد يمشي ورايا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.