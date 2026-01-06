الثلاثاء 06 يناير 2026
حوادث

إحالة عاطل وفتاة للمحاكمة بتهمة إدارة ناد صحي في ممارسة الفجور بالتجمع

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة عاطل وفتاة لمحكمة الجنح بتهمة إدارة ناد صحي بغرض ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. 


وكانت أجهزة الأمن بـ  وزارة الداخلية تمكنت من كشف قيام أحد الأشخاص بإدارة ناد صحي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية. 


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط القائم على إدارته وبصحبته فتاة، وبمواجهتهما أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

  الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

 نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

  التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

  التعرض للغير بما يخدش الحياء

وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب 


ويواجه مدير النادي الصحي غير المرخص اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، إلى جانب تسهيل الدعارة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلًا عن الغلق الإداري للمكان.  

