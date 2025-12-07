ضبط 4 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في الحوامدية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 4 عاطلين لاتهامهم بارتكاب حوادث سرقة بالإكراه بدائرة مركز شرطة الحوامدية.

جاء ذلك عقب ورود معلومات دقيقة إلى اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بقيام المتهمين بارتكاب عدة وقائع سرقة من المواطنين تحت تهديد السلاح.

وبناءً على ذلك، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



الظروف المشددة لعقوبة السرقة

أكدت شيرين محفوظ المحامية بالنقض والادارية العليا، أنه توجد عقوبات بالحبس مع الشغل وهى كالتالي:

السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد الأماكن المعدة للعبادة.

السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

السرقات التي تحصل ليلا والتي تحدث باستخدام السلاح.

السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

