أنغام وراشد الماجد في حفل مشترك بالكويت يوم 13 فبراير

أنغام، تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا مشتركا مع الفنان راشد الماجد، وذلك في حديقة الشهيد بالكويت يوم 13 فبرير المقبل، ضمن احتفالات عيد الحب.

حفل أنغام وراشد الماجد في الكويت

ومن المقرر أن يقدم الثنائي راشد الماجد وأنغام عددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة، والتي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح.

ومن ناحية أخرى، فازت المطربة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى في حفل Joy Awards بنسخته السادسة.

وقالت أنغام أثناء استلام الجائزة: “سعيدة جدًا بالجائزة، ولكن أنا لا استحقها بمفردي، فيه مبدعين كثير خلف اللي أنا بقدمه من ملحنين ومؤلفين وموزعين، فأنا بشاركهم الجائزة دي”

وكانت قد طرحت النجمة أنغام أولى أغانيها في عام 2026 بعنوان الحب حالة، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية أنغام الجديدة الحب حالة من كلمات وألحان رزام وميكس وماستر طارق مدكور.

وأحيت أنغام حفل ليلة رأس السنة بالمملكة العربية السعودية وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وكانت أنغام طرحت مؤخرا أحدث أغانيها اختلفنا فرقنا افترقنا على جميع منصات الاستماع، بعد نجاح أغنية سيبتلي قلبي التي تصدرت تريندات مواقع التواصل فور طرحها.

وعلقت أنغام على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: اختلفنا فرقنا افترقنا، دلوقتي تقدروا تسمعوها على يوتيوب وكل المنصات

