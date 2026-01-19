الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنغام وراشد الماجد في حفل مشترك بالكويت يوم 13 فبراير

انغام وراشد الماجد
انغام وراشد الماجد
18 حجم الخط

أنغام، تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا مشتركا مع الفنان راشد الماجد، وذلك في حديقة الشهيد بالكويت يوم 13 فبرير المقبل، ضمن احتفالات عيد الحب.

حفل أنغام وراشد الماجد في الكويت

ومن المقرر أن يقدم الثنائي راشد الماجد وأنغام عددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة، والتي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح.

ومن ناحية أخرى، فازت المطربة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى في حفل Joy Awards بنسخته السادسة.

وقالت أنغام أثناء استلام الجائزة: “سعيدة جدًا بالجائزة، ولكن أنا لا استحقها بمفردي، فيه مبدعين كثير خلف اللي أنا بقدمه من ملحنين ومؤلفين وموزعين، فأنا بشاركهم الجائزة دي”

وكانت  قد طرحت النجمة أنغام أولى أغانيها في عام 2026 بعنوان الحب حالة، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية أنغام الجديدة الحب حالة من كلمات وألحان رزام وميكس وماستر طارق مدكور. 

وأحيت أنغام حفل ليلة رأس السنة بالمملكة العربية السعودية وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وكانت أنغام طرحت مؤخرا أحدث أغانيها اختلفنا فرقنا افترقنا على جميع منصات الاستماع، بعد نجاح أغنية سيبتلي قلبي التي تصدرت تريندات مواقع التواصل فور طرحها.

وعلقت أنغام على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: اختلفنا فرقنا افترقنا، دلوقتي تقدروا تسمعوها على يوتيوب وكل المنصات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنغام الكويت راشد الماجد عيد الحب حديقة الشهيد بالكويت
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

خطوات الاشتراك التأميني لعمال النقل البري والأوراق المطلوبة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

مستعد لاستضافتها 45 يوما لعلاجها، رسالة مؤثرة من توفيق عكاشة لشيرين عبد الوهاب بسبب مرضها

بعد تحديد هويتهم، الشرطة الإيرانية تمهل مثيري الشغب 3 أيام لتسليم أنفسهم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها الإيمان بالقضاء والقدر، 5 أمور تعينك على الصبر حين الابتلاء

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي 2026، وهذا أبرز ما يميز مسجده بالقاهرة

وزير الأوقاف الأردني: حضارة الإسلام قامت على العمل وإتقان المهن

المزيد
الجريدة الرسمية