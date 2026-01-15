هيئة المجتمعات العمرانية تبحث إعادة تخطيط مراكز الأحياء بالعاشر من رمضان

18 حجم الخط

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، الدكتور أحمد إسماعيل مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، يرافقه المهندس عاطف عبد الباقي مدير عام التخطيط والمشروعات بالهيئة، والمهندس محمود حسين والمهندسة هبة حسن بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وذلك بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان.



وخلال الاجتماع، تمت مناقشة إعادة تخطيط مراكز الأحياء والمجاورات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمدينة ومتطلبات التنمية الحالية والمستقبلية.



وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أنه تم البدء بالفعل في إعادة تخطيط مراكز الأحياء الأول والثاني والثالث والرابع، وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي وتوفير الأنشطة والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدينة.



ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد إسماعيل على أهمية أن تكون الفرص الاستثمارية المطروحة ملائمة لطبيعة الأنشطة المطلوبة خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من مراكز الأحياء.



كما تناول الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القطع المخصصة التي لم يتم إثبات الجدية في تنفيذها، بما يضمن حسن استغلال الأراضي وعدم تعطيل خطط التنمية. وفي هذا الإطار، قام الوفد بجولة ميدانية لعدد من المواقع المقترح إعادة تخطيطها، للاطلاع على الوضع على الطبيعة وتقييم أنسب الاستخدامات لها.



وفي سياق متصل، قام الوفد بزيارة مقر جهاز مدينة حدائق العاشر، يرافقه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، حيث كان في استقبالهم السيد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز حدائق العاشر، وعدد من قيادات الجهاز. وتم عقد اجتماع مماثل لبحث تخطيط مراكز الأحياء بمدينة حدائق العاشر، أعقبه جولة ميدانية بعدد من المناطق لدراسة إمكانية تعديل التخطيط بما يتناسب مع طبيعة المدينة واحتياجاتها التنموية.



وتأتي هذه اللقاءات والجولات الميدانية في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير مراكز الأحياء ورفع كفاءتها العمرانية والخدمية، وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

