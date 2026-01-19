رئيس مجلس النواب يستقبل وفد المجلس الأعلى للقضاء

18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب - اليوم - بمقر المجلس، المستشار عاصم عبداللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووفد قضائي رفيع المستوى؛ بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

رئاسة مجلس النواب

في مستهل اللقاء، قدم المستشار عاصم الغايش بإسمه وبإسم قضاة مصر، خالص التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مشيرا أن هذا المنصب الرفيع يُضاف إلى المسيرة المشرفه لسيادته في خدمة الوطن، مُعربًا عن تقدير السلطة القضائية للدور الوطني والحيوي الذي يضطلع به البرلمان في سن التشريعات التي تدعم مؤسسات الدولة وترسخ دعائم سيادة القانون. كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على متانة الروابط التاريخية والتنسيق الدائم بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والصالح العام للوطن.



من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن

1000235098 1000235100 1000235094 1000235095

بالغ امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للقضاء المصري الشامخ، مؤكدًا على أهمية التكامل والتعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والقضائية في إطار الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن تكاتف سلطات الدولة هو الركيزة الأساسية لحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة المصرية.



وفي ختام اللقاء، سلم كل من المستشار عاصم غايش رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى درع محكمة النقض والمستشار عبدالآخر فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى درع محكمة استئناف القاهرة إلى المستشار/ هشام بدوي رئيس مجلس النواب.

