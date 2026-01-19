الإثنين 19 يناير 2026
شبكة أطباء السودان: خروج 50% من المرافق الطبية في كادوقلي عن الخدمة

حذرت شبكة أطباء السودان من تدهور خطير في الأوضاع الصحية بولاية جنوب كردفان، مؤكدة أن نحو 50% من المرافق الطبية في مدينة كادوقلي خرجت عن الخدمة بالكامل، ما ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المواطنين.

وأوضحت الشبكة في بيان لها أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة، إلى جانب تعطل عدد كبير من الأقسام الحيوية بسبب الأوضاع الأمنية وتدهور البنية التحتية.

وأضافت أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى عجز شبه كامل عن تقديم الخدمات الصحية الأساسية، خاصة للنساء والأطفال وكبار السن، مطالبة المنظمات الدولية والجهات المعنية بسرعة التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي في الولاية ومنع تفاقم الأزمة.

الجيش السوداني يواصل التقدم جنوبا في إقليم كردفان

ويواصل الجيش السوداني التقدم جنوبا في إقليم كردفان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.  

الجيش السوداني يدمر مواقع ميليشيا الدعم السريع في الكويك بجنوب كردفان

السودان، وأعلن الجيش السوداني، تمكنه من تدمير «ميليشيا الدعم السريع» في منطقة الكويك بولاية جنوب كردفان، عقب اشتباكات عنيفة وحاسمة دارت بين الجانبين.

خسائر بشرية كبيرة في صفوف الدعم السريع

وأوضح الجيش السوداني أن معارك الكويك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية نُفذت بدقة عالية وأسفرت عن تحييد مصادر التهديد في المنطقة.

تعزيز الجيش السوداني السيطرة الميدانية وتأمين جنوب كردفان

وأكدت القوات المسلحة أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السيطرة الميدانية وتأمين المناطق الاستراتيجية في جنوب كردفان، ومنع أي تحركات تهدد أمن المواطنين أو الاستقرار المحلي.

استمرار العمليات ضد ميليشيا الدعم السريع حتى تحقيق الاستقرار

وشدد الجيش السوداني على استمراره في تنفيذ العمليات العسكرية اللازمة حتى استكمال بسط الأمن والاستقرار، مؤكدًا جاهزية قواته للتعامل مع أي تطورات ميدانية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد موقع "أخبار السودان" أن القوة المشتركة في دارفور أعلنت أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه استعادوا السيطرة على منطقة "جرجيرة" والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور، وذلك عقب عملية عسكرية ناجحة أسفرت عن التحرير الكامل للمنطقة.

كما كشف الموقع السوداني أن عناصر مليشيا الدعم السريع فروا من شمال دارفور، فور سيطرة الجيش السوداني علي منطقة جرجيرة والمناطق المحيطة بها، حيث قال المتحدث باسم القوات المشتركة، المشاركة للجيش السوداني: "إن عناصر الميليشيا فروا باتجاه كولبوس بعد تكبدهم خسائر فادحة".

