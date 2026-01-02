الجمعة 02 يناير 2026
خارج الحدود

التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب يحتفل بالذكري الـ 70 لاستقلال السودان

التحالف الإسلامي
التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، فيتو
استقلال السودان، احتفلت أمس الخميس ممثلية السودان في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، بمقره في العاصمة السعودية "الرياض" بالذكرى الـ 70 لاستقلال السودان والتي تصادف الأول من يناير في كل عام.

الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاستقلال السودان

وشهد الاحتفال بـ ذكرى استقلال السودان الأمين العام للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، وجه كلمة يوم أمس، للشعب السودانى بمناسبة عيد الاستقلال.

ذكري استقلال السودان، فيتو
ذكري استقلال السودان، فيتو

عبر البرهان فيها، عن ثقته فى نصر الله فى معركة الكرامة الوجودية التى يخوضها الشعب السوداني، وقال « نطمئن أهلنا في كل السودان بأن النصر قادم وأن النصر سيكون حليف الشعب السودانى.

البرهان يهنئ الشعب السوداني بذكرى الاستقلال

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن البرهان هنأ الشعب السودانى بمناسبة مرور سبعين عاما على ذكرى استقلال السودان المجيد. وحيا تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة خلال كلمة له بمناسبة الأستقلال لافتا إلى أن الباب مازال مفتوحًا وأن المصالحة الوطنية مازالت أبوابها مشرعة. وكل من يريد أن ينضم إلى صوت الوطن والحق نحن نرحب به ونقول له هذا الوطن فسيح وهو يسع الجميع وأننا سنعمل جاهدين على أن نؤسس لدولة السودان ونؤسس لدولة المواطنة.

الجيش السوداني يستهدف مواقع الدعم السريع في جنوب كردفان

الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية

 

 

