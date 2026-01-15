رئيس منطقة الوادي الأزهرية يتابع امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

تفقد الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، صباح اليوم الخميس، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة والإعدادية فى يومها الأول مقر لجنة معهد فتيات الخارجة، رافقه خلال الزيارة عمر حسن مدير إدارة التدريب، بحضور أحمد محروس مدير إدارة الامتحانات.

وقد تفقد لجان الإمتحانات وذلك للاطمئنان علي سير الامتحانات بشكل منظم ودقيق، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم، وتفقد مقر كنترول اللجنة مع توصياته بضوابط العمل داخل اللجان والكنترول.

وذكر رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية عددا من التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات للشهادة الإعدادية، جاء أهمها: الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات، والذهاب إلى مكان الامتحان المحدد قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الإدارة التعليمية الأزهرية ، والتأكد من جلب الأدوات اللازمة للامتحان، والالتزام بالسلوك الحسن خلال الامتحانات، وعدم الغش أو محاولة الغش في الامتحانات، بالإضافة إلى مراجعة الأسئلة قبل الإجابة عليها، وتسليم أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان؛ ذاكرًا أن تلك التعليمات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بشكل منظم ودقيق، وتحقيق العدالة للطلاب.

وفي نهاية جولته وجه رئيس منطقة الوادي الأزهرية الشكر لإدارة المعهد على الجهد المبذول متمنيًا دوام التفوق والنجاح والتميز.

انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالوادي الجديد

وأوضحت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، أنه تجرى الامتحانات برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوي وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب.

بدأت امتحانات الابتدائية اليوم الخميس 15 يناير وتنتهى الأربعاء 21 يناير، يليها أعمال مركز التصحيح، كما بدأت امتحانات الإعدادية الخميس 15 يناير وتنتهى الخميس 22 يناير يليها أعمال مركز التصحيح.



