الوادي الجديد الأزهرية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة «شارك وابدع»

حصدت منطقة الوادي الجديد الأزهرية المركز الأول على مستوى الجمهورية في الموسم الثاني من مسابقة «شارك وأبدع»، التي نظمتها إدارة المعامل والوسائل التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد.

ومن جانبه، هنأ فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، مسئولي المعامل والوسائل التعليمية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية على فوز أعمال المنطقة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

أقيمت المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر 2024، وشارك فيها الطلاب والمعلمون من مختلف المناطق الأزهرية. تضمنت المسابقة تنفيذ تجارب علمية وعملية داخل معامل المعاهد الأزهرية، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع، تحقيقًا لحديث النبي ﷺ: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه" (رواه الطبراني).

مسابقة «شارك وأبدع»

وصرح عصام إبراهيم، مدير إدارة المعامل والوسائل التعليمية بالمنطقة، أن المنطقة شاركت بتجارب وأعمال من ثلاثة معاهد: هي معهد المنيرة، ومعهد عزب القصر، ومعهد الجديدة، في مسابقة «شارك وأبدع» في موسمها الثاني، وحازت أعمال منطقة الوادي الجديد على إعجاب لجنة التقييم وتم التكريم لحصولها على المركز الأول، كما أكد على أن هذا التكريم لجميع أسرة العلوم والمعامل والوسائل بالمنطقة، ونتاجا لجهودهم المتميزة.

ويأتي الحفل الذي أقامه قطاع المعاهد بهذه المناسبة، دعما للمشاركة والإبداع في بناء عقلية ومهارات الطالب الأزهري.

قطاع المعاهد الأزهرية يحتفي بالفائزين في مسابقة "شارك وأبدع"

تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق فعاليات مسابقة "شارك وأبدع".

وقد اختتم المشروع بحفل تكريم المبدعين والمتميزين من الطلاب والمعلمين، برعاية حكيمة ودعم مستمر من قيادات الأزهر الشريف.

تأتي هذه المسابقة، التي نظمتها الإدارة العامة للمعامل والوسائل التعليمية، تعزيزًا لروح الابتكار والإبداع بين الطلاب والمعلمين في المعاهد الأزهرية، انسجامًا مع قوله تعالى: "وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ" (يوسف: 76)، حيث تعكس المسابقة رسالة الأزهر في رعاية العلم والتفوق.

تم تشكيل لجان بكل منطقة أزهرية لاختيار أفضل التجارب العلمية، حيث تم تصعيد المتميزين للمنافسة على مستوى الجمهورية. وقد شهدت المسابقة تنافسًا مثمرًا يعكس مستوى الإبداع العلمي في أروقة الأزهر الشريف، انطلاقًا من رسالته السامية في بناء جيل واعٍ ومبتكر.

ومن جانبه قال د. سعيد الصعيدي بالإدارة العامة للوسائل والمعامل إنه قد تم تشكيل لجان بكل منطقة أزهرية لاختيار أفضل التجارب العلمية، حيث تم تصعيد المتميزين للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وقد شهدت المسابقة تنافسًا مثمرًا يعكس مستوى الإبداع العلمي في أروقة الأزهر الشريف، انطلاقًا من رسالته السامية في بناء جيل واعٍ ومبتكر.

ووجه فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمته للجميع قائلا: "نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذه المبادرات وأن يعينهم على الاستمرار في تقديم كل ما هو نافع ومفيد للأمة الإسلامية، تحقيقًا لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ" (المائدة: 2).".

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