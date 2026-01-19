أشغال شقة.. والموهوب هشام ماجد

18 حجم الخط

هناك مسلسلات لا تملك وأنت تتجول بالريموت بين القنوات الفضائية إلا أن تتحول عنها بسرعة ومن أول مشهد، هى تصيبك بالاشمئزار والقرف ولا تطيق تكملة مشهد واحد منها، فلا فن ولا إبداع ولا قيم، بل ألفاظ سوقية تؤذي مسامعك، وكذلك الأمر بالنسبة للفنانين، منهم من يلقى قبولك واحترامك وقناعتك بموهبته، ومنهم من لا يطاق، والأمر له علاقة بالقبول وعدمه.

وفي الفن والتمثيل عموما هناك من يستظرف معتقدًا أنه يملك خفة ظل، وهناك من يقدم الكوميديا الحقيقية سواء التي يصنعها الموقف أو الفنان نفسه، وهناك أيضا مسلسلات تخطفك وتناديك وتجذبك وتستدرجك لمشاهدتها ومتابعتة حلقاتها تدريجيًا.

من بين غابة المسلسلات قديمها وحديثها التي تعرضها الفضائيات حاليًا، جذبني مسلسل أشغال شقة، هو واحد من أطرف ما تشاهده من مسلسلات كوميدية، بل هو أفضل مسلسل كوميدي تناول إشكالية شغالات البيوت، لأنه يرسم الضحكة الحقيقية غير المفتعلة على وجوه المشاهدين.



هذا المسلسل يمثل شهادة ميلاد للفنان هشام ماجد باعتباره واحدًا من أروع الكوميديانات في مصر دون أن يدعي هو ذلك كما يفعل كثير من الفنانين، وتكمن عبقرية دوره في أنه يضحك المشاهد حتى وهو متجهم أو في أشد المواقف صعوبة وتأزمًا.

لم أقرأ تصريحًا لهشام ماجد يدعي فيه أنه عبقري و"مافيش زيه" أو أنه أفضل كوميديان في مصر أو "نمبر وان" أو غيرها من العبارات الاستفزازية التي يطلقها مدعو النجومية.

هشام ماجد خريج هندسة القاهرة واكتشفه المنتج محمد حفظي فأنتج له مسلسل "أفيش وتشبيه" الذي قدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج له بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري، وهو أيضًا مؤلف وكاتب سيناريو عدد من الأفلام الكوميدية منها حملة فريزر وبنات العم ورجال لا تعرف المستحيل، وله أدوار مهمة في أفلام قلب أمه وخلصانة بشياكة وحسن وبقلظ ونيللي وشريهان ولهفة.



في مسلسل أشغال شقة أيضا أبدع مصطفى غريب، وأثبت أنه يملك قدرات فنية هائلة ووضع قدمه على أعتاب فناني الكوميديا الكبار رغم أنه لا يتمتع بالجاذبية أو الوسامة.

يثبت هذا المسلسل أن الكوميديا لم تعد تعتمد على الإفيهات السخيفة التي يأتي بها بعض مدعي خفة الدم أو الاستظراف السمج من جانب كثيرين ممن نراهم على الشاشة هذه الأيام، بل تعتمد على الموقف والصياغة الدرامية على الورق المكتوب..

ومن هنا أوجه التحية لمؤلفي المسلسل خالد وشيرين دياب باعتبارهم أن الورق الذي كتباه هو الذي صنع واحدًا من أفضل المسلسلات الكوميدية بمصر، كما جعل هذا الورق من هشام ماجد واحدًا من أفضل فناني الكوميديا في مصر أيضًا، باختصار صار الورق هو الذي يصنع الضحكة وليس الفنان.





المسلسل تعرض للاتهام عند عرضه في رمضان الماضي بـ العنصرية والتنمر ضد الأفارقة، بل اتهمه البعض بالإساءة للمرأة المصرية، والترويج للانحرافات الأخلاقية، لكن هذه الاتهامات ثبت عدم صحتها، كما أنها لا تؤثرعلى جودة الممثل ونسب مشاهداته العالية.

لفت نظري في المسلسل شاب صغير أبدع في تقمص شخصية الطفل الشقي صابر عكاشة الذي أجاد لهجة البلطجية والمتشردين بإتقان شديد وذلك خلال حديثه مع هشام ماجد وتهديده لابنيه في المدرسة.



لكنني توقفت طويلًا أمام مشهد غريب يروج فيه المؤلفان خالد وشيرين دياب للسحر والشعوذة والدجل، حيث أصيب هشام ماجد أو حمدي بالعمى لتعود زوجته أسماء جلال أو ياسمين للخادمة التي اتفقت معها على أن تعمل له عمل، وتضعه تحت وسادته بحيث لا يري أحدا غيرها..

فإذا بالخادمة تخرج ورقة تظهر على الشاشة وتقول نادمة أنها تستطيع الإتيان بأعمال السحر لكنها لاتستطيع فكها وإنها كتبت له لا يري أحدًا غيرك.. لكن الحبر كان قد نفذ من القلم قبل أن تكتب كلمة غيرك، فكتبت "لايري أحدا".

وسمع هشام ماجد المصاب بالعمى بالصدفة هذا الحوار بين الزوجة والخادمة، فإذا به يلوم زوجته على ما فعلته دون أن يتضمن كلامه استنكارًا أو رفضًا لوجود السحر، أو ما يفيد بثقته في أن ماحدث له ليس له علاقة بالدجل.

الغريب أن المؤلف محمد دياب قال إن سيناريو العمل ظل يُعرَض على منتجين لمدة 5 سنوات وكان يتم رفضه، إلى أن قدمه هشام ماجد ونجح نجاحًا كبيرًا.

هناك أفلام ومسلسلات كثيرة تناولت قضية الشغالات في البيوت، أهمها من وجهة نظري الفيلم الكوميدي الرائع صباح الخير يا زوجتي العزيزة الذي تم انتاجه عام 1969 بطولة صلاح ذو الفقار ونيللي، لكن مسلسل أشغال شقة لا يقل جاذبية عنه.

