اعتذار عن سوء فهم

أقدر وأحترم في وزارة الداخلية حرصها على متابعة أي شكوى أو رأي أو ملاحظة في الإعلام والفضائيات عمومًا والصحافة خصوصًا والرد عليها وتوضيح ما قد يغيب عن علم صاحب الشكوى من معلومات وحقائق، حيث يتم التحرك بسرعة لإزالة أسبابها، ويحدث ذلك بالطبع سواء كان كان صاحب هذه الشكوى إعلاميًا أو صحفيًا أو مواطنًا عاديًا.

ومنذ أسبوعين كتبت مقالًا في نفس هذا المكان في "فيتو" أشدت فيه بدور الرادارات على الطرق في مصر في كبح جماح الحوادث وفرملة حصد الأرواح على الطرق، وتظلمت من تسجيل مخالفة حزام، لم أكن أقصد سوى أن ألفت نظر إدارة المرور إلى رادار بعينه حددت مكانه للتأكد من وجود خطأ من عدمه..

ولأن وزارة الداخلية تحرص على الرد على كل كبيرة صغيرة، فقد تلقيت توضيحًا من مسئولي الوزارة بشأن الواقعة، وتم التأكيد على أن جميع الرادارت تعمل بكفاءة عالية وإزالة سوء التقدير من جانبي.

وأؤكد إن الطفرة التي شهدتها المنظومة المرورية داخل وخارج المدن من تحديث على كافة الأصعدة بهدف تحقيق أمن المواطنين هي محل تقدير وإشادة من الجميع، من بينها مثلًا تقليل زمن استخراج رخصة القيادة في كل إدارات المرور بحيث صار الأمر يستغرق نصف ساعة بدلًا من ساعات طويلة بسبب المنظومة الحديثة، وتسهيل التعاملات والإجراءات في نظام حديث يكاد يقترب من الشباك الواحد، ويتجه بخطى ثابتة نحو التحرر من البيروقراطية التي عانينا منها في كثير من المؤسسات الحكومية.

قد تستغلق في بعض الأحيان أساليب تطوير وتحديث المنظومة المرورية على البعض نتيجة خطأ في التقدير أو سوء فهم من جانبي.

منذ أيام مثلًا ذهبت لاستخراج شهادة تحركات من إدارة الجوازات بالعباسية، والحقيقة أنني وجدت نظامًا أقرب إلى أوروبا، وتم انجاز المعاملة في 10 دقائق، ولم أشعر بأي زحام رغم كثرة المترددين.

وبغض النظر عن حسن النوايا والرغبة المخلصة في النهوض بالوطن الغالي ومؤسسات الدولة التي نحرص عليها جميعًا أيما حرص، وكما أن النقد البناء من النفوس الأمينة المخلصة يستوجب الايضاح، فإن الاعتذار عن سوء الفهم أو التقدير لا لخلاف أو نية مبيتة لا يفسد للود قضية أيضًا.



كل الشكر والتقدير لمسئولي وزارة الداخلية وإدارات المرور على الاهتمام بما ننشره عمومًا من ملاحظات تستهدف المصلحة الوطنية أولا وأخيرًا أومن شكاوى يتم متابعتها وإزالة أسبابها.

