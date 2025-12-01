دولة التلاوة.. وشغفي الذي فتر

18 حجم الخط

منذ انطلاق برنامج دولة التلاوة قبل 3 أسابيع، توقعت أن يفرز مدارس صوتية مختلفة ومتعددة تأخذنا إلى أجواء الخشوع الروحانية وتمتعنا، على غرار مدرسة عبد الباسط والمنشاوي والطبلاوي ورفعت والبنا ومصطفى إسماعيل والحصري والسيد سعيد، فقديما قالوا: نزل القرآن في المدينة، وكتب في اسطنبول، وقرئ في مصر.

ولكن ما حدث أنني أصبحت أستمع إلى كل القراءات بنفس الطبقة والطريقة والأسلوب، لم أعثر في كل من قرأ بالمسابقة على صوت عمالقة التلاوة في مصر مثل قيثارة السماء أو سيد النغم والتنقلات البديعة أو القارئ الباكي أو صاحب الصوت الخاشع أو كروان القراءة أو صوت الملائكة أو صوت السماء.

صار هناك نمطية ملحوظة تشعر معها أن المتسابقين يقرأون من مدرسة صوتية واحدة، وكأن لجنة التحكيم قررت تحجيم إمكانياتهم الصوتية وفرضت عليهم طريقة واحدة في القراءة وقامت بتصعيد من يلتزم بها إلى نهائيات المسابقة، ظهر ذلك واضحا في تعليقات بعض أفرادها بتوجيه المتسابقين لأن يكون لهم شخصيتهم المستقلة وعدم التقليد.

كما تفرط في الاهتمام بأحكام التلاوة والتجويد والحفظ، على حساب حلاوة الصوت والقدرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية الأساسية، النهاوند والبيات والراست والحجاز والسيكاه والصبا والعجم والكرد، أضف إلى ذلك نمطية ورتابة وتكرار باقي الفقرات من أول العبارة الترحيبية حتى ملاحظات لجنة التحكيم.

أصبحت أشعر وكأنني أستمع إلى الـ 32 صوتًا متنافسًا في صوت واحد، وهكذا فتر شغفي وتراجع حماسي وانخفض اهتمامي بالبرنامج، وأدركت أن المواهب لم تنعدم فقط في الفن والرياضة وإنما أيضا في قراءة القرآن.

*يخطئ من يتصور أن الدولة يمكن أن تنفذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لن تفلح جولات وزير العمل في بعض المنشآت غير الملتزمة وتوقيع عقوبات عليها، هى مثل الجولات البروتوكولية التي يقوم بها المحافظون للمواقف عقب كل زيادة للبنزين لإلزام السائقين بعدم زيادة الأجرة، هم يأخذون اللقطة ويؤدون الواجب، وبعد انصرافهم يفرض السائقون الزيادة التي قرروها.

باختصار: تطبيق أدني أجور القطاع الخاص في مصر هو نوع من الوهم أو المستحيل.



مقتطفات كروية

* ليفربول أكثر ناد إنجليزي اشتري لاعبين هذا الموسم بمبلغ 308 ملايين يورو، وبالرغم من ذلك يشهد أكبر انتكاسة كروية لم تحدث في تاريخه منذ 75 عاما.. المفارقة أن ليفربول نفسه لم يشتر في الموسم الماضي سوى لاعبين إثنين لم يلعبا هما الحارس الجورجي مامارداشفيلي والإيطالي كييزا، ومع ذلك فاز بالدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن الوصيف.

الخلاصة: الفلوس في كرة القدم لا تصنع بطولات أحيانا

* بعدما خاض ليفربول معركة من أجل التعاقد مع اللاعب السويدي إيزاك قادما من نيوكاسل، توقعت أن لا يقدم اللاعب للنادي ربع المبلغ الفلكي الذي دفعه فيه، وحدث ما توقعته، فهناك لاعبون يظلون نجومًا في الفرق الصغيرة، حتى يلعبون في الفرق الكبيرة فيتحولون إلى لاعبين عاديين.

* فارق كبير بين أن تكون مشاهدًا محايدًا هادئًا لمباريات كرة القدم من اجل المتعة، وبين أن تكون متعصبا وتجعل هذه المشاهدة وسيلة لحرق دمك وأعصابك.

* كل العالم متعاطف مع أرسنال ويتمنى فوزه بالدوري الانجليزي هذا العام بعدما أصبح مدمنا لمركز الوصيف لعدة مواسم متتالية، فهل يفعلها الجانرز هذه المرة ويحققون أمنية الملايين، أم ينهارون في النصف الثاني من الموسم ويرجعون لعادتهم المتكررة كل موسم؟.

* تتصارع الحكومات حول العالم على كيفية فرض الضرائب على الأثرياء، سويسرا صوتت أمس الأحد، على فرض ضريبة توريث بنسبة 50% على كل من تتجاوز ثروته 50 مليون فرنك سويسري وتستهدف منها حصيلة 7.5 مليار دولارتوجهها لمشروعات تنموية..

العام الماضي فرضت وزارة الخزانة البريطانية ضريبة على الأثرياء، النرويج وإسبانيا تفرضان ضريبة ثروة على الأصول التي تتجاوز حدودًا معينة، فرنسا والدانمرك تفرضان ضريبة تصاعدية بين 45% و52% على شرائح الدخل العليا..

بلجيكا وإيطاليا تفرض ضرائب خاصة على أصول الأثرياء، كولومبيا تفرض ضريبة على كل من تتجاوز ثروته 1.4 مليون دولار أمريكي، البرازيل اقترحت خلال رئاستها لمجموعة العشرين فرض ضريبة 3% على كل شخص يمتلك أكثر من مليار دولار، ولقى الاقتراح تأييدًا من فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا.

هكذا تفعل كل دول العالم المتقدم، تأخذ من الأثرياء ولا تمارس منطق الجباية من الفقراء أو متوسطي الدخل، في تطبيق رائع لفكرة العدالة والتكافل. لو فعلت حكومتنا الشيء نفسه مع الأثرياء، ترى كم ستكون الحصيلة؟.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.