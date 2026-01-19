"اضغط لفتح العبوة" ثاني عروض مبادرة "100 ليلة عرض" بالإسكندرية

18 حجم الخط

يستعد البيت الفني للمسرح لافتتاح العرض الثاني من مبادرة “100 ليلة عرض” من خلال العرض المسرحي “اضغط لفتح العبوة”، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، ومن تأليف وإخراج أشرف علي، وذلك يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، ضمن خطة البيت التابع لـ قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

عرض اضغط لفتح العبوة

يُعد العرض المسرحي “اضغط لفتح العبوة” أحد العروض المشاركة ضمن فعاليات المبادرة، ويُقدم على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي لمدة عشر ليالٍ متتالية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

قصة عرض اضغط لفتح العبوة

ينتمي العرض إلى إطار الكوميديا السوداء، ويقدم مضمونًا اجتماعيًا موجهًا للأسرة والشباب، حيث تدور أحداثه حول ثلاثة شباب يواجهون ضغوطًا وصراعات نفسية، إلى جانب فقدان التواصل مع أسرهم وتقلبات عاطفية خلال حياتهم الجامعية.

في صورة تعكس تفاصيل الحياة اليومية لهذا الجيل، وتبرز اختلاف أنماط التفكير بينه وبين الأجيال السابقة، ورحلة البحث عن الهوية وتحقيق الطموحات وسط تحديات واقعية معاصرة.

أبطال مسرحية اضغط لفتح العبوة

العرض بطولة مروان محمود، بثينة علاء، جانا عادل، أكرم نجيب، محمد فريد، ميرنا محمد، محمد شعبان، ملك الكوردي، آية مكي، شيريهان زاهر، رويدا الإمام، أحمد صدام، محمد عصمت، حسين محمد، مينا جرجس دميانة خيري، سناء السيد، ميادة محمد.

ديكور وملابس: ندى عبد العظيم، استعراضات: سمير نصري، ماكياج: آلاء سامي، إضاءة: معاذ مدحت، إعداد موسيقي: هاني مجدي، تأليف وإخراج: أشرف علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.