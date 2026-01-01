الخميس 01 يناير 2026
ثقافة وفنون

انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض بـ"آخر جولة" في الإسكندرية (صور)

عرض آخر جولة
عرض آخر جولة
افتتح البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، مبادرة “100 ليلة عرض” من خلال العرض المسرحي “آخر جولة” من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وكتابة وإخراج إبراهيم حسن.

مسرحية آخر جولة 

 مسرحية “آخر جولة” أحد العروض المشاركة ضمن فعاليات المبادرة، حيث يستعد مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي لانطلاق عروضه، على أن يُقدَّم كل عرض لمدة عشر ليالٍ متتالية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك ابتداءً من ليلة رأس السنة مساء أمس بعرض «آخر جولة».
ويُقدَّم العرض في إطار احتفالي خاص يميّز انطلاق المبادرة، جامعًا بين الأجواء الاحتفالية والرؤية المسرحية الفكرية، في تجربة تهدف إلى جذب الجمهور وتقديم محتوى فني يجمع بين المتعة والعمق.

 

قصة وأحداث عرض آخر جولة 

تدور أحداث العرض خلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة، حيث يرصد معاناة الطبقات الفقيرة وسعيها نحو الأمل وسط الأزمات الاقتصادية الخانقة في معالجة إنسانية تعكس صراع البقاء والتمسك بالحلم.

أبطال عرض آخر جولة 

العرض بطولة عبدالرحمن مصطفى، منار البدري، محمد خالد، داليا سمير، أحمد صيام، مروان السكري، نور رامز، ملك أحمد راسم، محمود يونس، حسناء، عبدالرحمن جريو، زياد رضا، محمد القصري، أشعار: أنس النيلي، موسيقى وألحان: يوسف الحداد، استعراضات: محمد ميزو، ماكياج: آلاء سامي، إضاءة: إبراهيم حسن، ديكور وأزياء: محمد البرشومي، تنفيذ أزياء: شيماء مختار، مخرج منفذ: أكرم نجيب، كتابة وإخراج: إبراهيم حسن.

