بيت المسرح يقدم 12 ليلة عرض مجانا ضمن فعاليات المهرجان القومي

يشارك البيت الفني للمسرح في فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي تُقام في الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس 2025، وذلك من خلال ستة عروض مسرحية تمثل فرق البيت المختلفة، وتُعرض جميعها ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان بالمجان.

عروض البيت الفني للمسرح

تبدأ المشاركة بعرض “كارمن” من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وإخراج ناصر عبد المنعم، ويُعرض يومي الأحد 21 يوليو والاثنين 22 يوليو على مسرح الطليعة (قاعة زكي طليمات).

ويلي ذلك عرض “يمين في أول شمال” من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وإخراج عبد الله صابر، ويُعرض يومي السبت 26 يوليو والأحد 27 يوليو على مسرح السلام، ثم عرض “سجن النسا” من إنتاج نفس الفرقة، وإخراج يوسف مراد منير، ويُعرض يومي السبت 2 أغسطس والأحد 3 أغسطس على المسرح ذاته.

كما يُقدم عرض “كازينو” من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وإخراج عمرو حسان، ويُعرض يومي السبت 2 أغسطس والأحد 3 أغسطس على المسرح ذاته.

وتستكمل العروض المشاركة بعرض “حكايات الشتا” من إنتاج فرقة مسرح الغد، وإخراج محمد العشري، ويُعرض يومي الأحد 21 يوليو والاثنين 22 يوليو على مسرح الغد، ويُختتم برنامج المشاركة بعرض “فندق العالمين” من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وإخراج محمد الطايع، ويُعرض يومي الجمعة 1 أغسطس والسبت 2 أغسطس على مسرح أوبرا ملك.

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