"طريق إلى الرواية" كتاب جديد لـ حسين حمودة في معرض القاهرة للكتاب

18 حجم الخط

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، كتاب “طريق إلى الرواية.. ظواهر وقراءات وقضايا” للناقد والكاتب حسين حمودة، حيث من المقرر أن يطرح ضمن إصدارات الدار الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

كتاب طريق إلى الرواية

يضم هذا الكتاب مجموعة من الكتابات حول فن الرواية؛ تستكشف في قطاع منها بعض الظواهر التي تناولتها أعمال روائية.. وتتوقف، في قطاع آخر، عند بعض التناولات والمعالم الجمالية لعدد من الروايات.

وتعرض في قطاع ثالث، لمجموعة من القضايا التي طُرحت، وما زالت تُطرح، حول الرواية من حيث مسيرتها التاريخية، أو تكوينها، أو حضورها، أو تأثيرها.

و يجمع بين هذه الكتابات أنها جميعًا تتصل بالنوع الروائي، وأنها كلها تُمثِّل خطوات على طريق واحد لمقاربة هذا النوع الأدبي، وأنها بأكملها صدرت عن كاتب واحد ظل يسعى إلى الإصغاء لما تقوله، وكيف تقوله، النصوص الروائية.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن موعد معرض الكتاب 2026 سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026 - يوم الافتتاح الرسمي والمخصص لكبار الزوار- على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور العام اعتبارًا من يوم الخميس 22 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

وحددت هيئة الكتاب مواعيد العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً، وتمتد حتى 9 مساءً في يومي الخميس والجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.