فكة خمسة..جديد حازم البهواشي في معرض الكتاب 2026

18 حجم الخط

يطرح الإذاعي حازم البهواشي كتابه الأول بعنوان “فكة خمسة”، ومن المقرر إتاحته في إطار الدورة الـ ( 57 ) لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق الشهر الجاري.

يقول “البهواشي”: يتضمن الكتاب موضوعات متنوعة وقضايا عصرية مختلفة، مضيفًا: ستشعر أنها في متناول يدك، ففيها الديني مثل: كتابٌ له سِر، هل تَعْرِفُ نبيَّك؟! سعد بن الربيع الأنصاري، وفيها التراثي مثل: علي الزيبق، معشر القرعان لكم الأمان!، وما هو من خبرات الحياة ومشاهداتها مثل: يا رب يموت، الحياة مباراة، لماذا نجح الأهلي؟! الحياة في مترو الأنفاق والفلوس.

ويدعو المؤلف القارئ إلى أن يقرأ كتابَ الحياة وهو يسيرُ فيها، ولا يُهملْ إعمالَ أجلِّ نِعَمِ اللهِ علينا وهي العقل، فالحياة كتاب مفتوح يقرأ منه المرءُ ويستفيد على قدر تجاربه، ليس منا إلا مَن آلمَتْهُ يومًا وأسعدَتْهُ يومًا، فإن كان يعرف اللهَ العليمَ الحكيمَ المُدبِّرَ حقَّ المعرفة علِمَ أن ربَّ الخير لا يأتي إلا بالخير.

والمؤلف حازم البهواشي مذيع راديو مصر ومدير البرامج بالراديو. قدّم عددًا من البرامج منها: (عادة وبزيادة، الفاروق حاكمًا، صاحب فضل، ع الأصل دور، دقة نقص، حصة قراءة) بالإضافة إلى برنامجه الأسبوعي (أفيدونا) كل جمعة على راديو مصر.

ويعقد معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى 3 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتُعد الدورة الـ 57 الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، وتشهد هذه الدورة مشاركة غير مسبوقة، حيث يُشارك بها 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، وهي أوسع مشاركة دولية، مما يجعلها، حدثًا ثقافيًا استثنائيًا يرسخ مكانة القاهرة كعاصمة للتنوير والفكر في العالم العربي والشرق الأوسط.

