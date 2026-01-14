بين مذكرات الميمني وعبقرية سيزكين، معهد المخطوطات العربية يعلن إصداراته في معرض الكتاب 2026

18 حجم الخط

يستعد معهد المخطوطات العربية (التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - ألكسو) للمشاركة نوعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

وتنطلق هذه التظاهرة الثقافية الأبرز بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026، حيث يأتي المعهد محملا بكنوز من التراث المحقق والدراسات الببليوغرافية الحديثة.

إصدارات جديدة تعيد قراءة التراث

تأتي مشاركة معهد المخطوطات العربية هذا العام تحت شعار "إتاحة التراث وحفظ الذاكرة"، حيث يعرض المعهد قائمة متميزة من الإصدارات العلمية والثقافية التي تخدم جمهور الباحثين والقراء على حد سواء، والتي تتواجد داخل صالة 1 جناح رقم C46.

ومن أبرز هذه الإصدارات: “مذكرات عبد العزيز الميمني” وهو عمل يضيء جوانب خفية من حياة أحد كبار محققي التراث، “السلم والحرب في التراث العربي: دراسة ببليوغرافية وصفية”: في محاولة لربط التراث بقضايا الواقع المعاصر، “فؤاد سيزكين في ذاكرة التراث العربي” احتفاءً بالعلامة الراحل ودوره في تدوين التاريخ العلمي للعرب، بالإضافة إلى العدد (69 / 2) من المجلة المحكمة،والتي تعد مرجعا رصينا في علوم المخطوطات.

كما يحيي المعهد درر التراث عبر إعادة طبع أعمال كلاسيكية هامة مثل: “أسرار العربية” لأبي بركات الأنباري، وكتاب “فضائل بيت المقدس”.

8 عقود من الريادة لمعهد المخطوطات العربية

يعد معهد المخطوطات العربية “بيت التراث العربي”، إذ تأسس في عام 1946م بالقاهرة بقرار من جامعة الدول العربية، كجهاز قومي متخصص في خدمة التراث المخطوط. مرّ المعهد بمحطات تاريخية وتنقلت مقاره بين القاهرة وتونس والكويت قبل أن يستقر مجددًا في القاهرة عام 1991م.

وتكمن أهمية المعهد للقارئ في كونه الجسر الذي يربط بين الماضي والحاضر؛ فهو لا يكتفي بحفظ المخطوطات وترميمها، بل يعمل على فهرستها، وتحقيقها، وتحويلها إلى مادة معرفية متاحة، مما يضمن للأجيال الجديدة الوصول إلى جذور حضارتهم عبر بعثات التصوير العالمية التي نفذها المعهد طوال ثمانية عقود.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

تحتفى الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالأديب العالمي نجيب محفوظ كشخصية للمعرض، تزامنًا مع مرور 20 عامًا على رحيله، بينما تحل دولة رومانيا ضيف شرف، ويعد المعرض، الذي تأسس عام 1969، جسرا حضاريا يجمع هذا العام 1457 دار نشر.

