صدق أو لا تصدق، بلجيكا تعلن إرسال عسكري واحد إلى جرينلاند للرد على تهديدات ترامب

أعلنت الحكومة البلجيكية إرسال ضابط واحد للمشاركة في مهمة "أركتيك سنتري" الاستطلاعية الدولية في إطار الرد على طموحات ترامب في جرينلاند.



وجاء إعلان إرسال ضابط بلجيكي واحد بمهمة استطلاعية على لسان وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن ووزير الشؤون الخارجية مكسيم بريفو.

وكتب فرانكن يوم الجمعة على منصة "إكس": "اعتبارًا من يوم الإثنين 19 يناير، ستشارك بلادنا في المهمة الاستطلاعية الدولية في جرينلاند. ولهذا الغرض، سترسل وزارة الدفاع ضابطًا واحدًا إلى المنطقة القطبية".

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، صرح وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانز أن هولندا سترسل ضابطين وليس واحدًا لإجراء مهمة استطلاع مشتركة مع حلفاء الناتو في جرينلاند.



وفي وقت سابق من الأسبوع، وصل مجموعة من 13 عسكريًا ألمانيًا إلى جرينلاند للمشاركة في مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية على الجزيرة.

كما أرسلت عدة دول أوروبية أخرى عناصرها العسكرية إلى هناك.

ويأتي هذا القرار ردا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعا فيها إلى السيطرة على الجزيرة القطبية الواقعة تحت السيادة الدانماركية.

وتُنفَذ هذه المهمة الاستطلاعية تحت القيادة الدانماركية، وتشمل مشاركة عدة دول أوروبية، من بينها الدول الإسكندنافية وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا.

وتندرج المهمة ضمن الجهود الأوسع لحلف "الناتو" الرامية إلى تعزيز الوجود العسكري وقدرات التدريب في القطب الشمالي، لأهميته الجيوستراتيجية المتزايدة.

ويتمثل هدف البعثة في "تحديد الفرص المتاحة لإجراء تدريبات عسكرية مستقبلية في غرينلاند، واستكشاف سبل تعزيز الوجود العسكري لأغراض الردع والدفاع في هذه المنطقة الحيوية".

وستعقب هذه المرحلة الاستطلاعية مشاورات داخل حلف "الناتو" لتنظيم أنشطة تدريبية وتعليمية في المنطقة.

عملية "آركتيك سينتري" (Arctic Sentry)

وأشارت الحكومة البلجيكية إلى أن قرار مشاركتها المحتملة في عملية "آركتيك سينتري" (Arctic Sentry) سيُتخذ لاحقا، بالتشاور مع الشركاء الحكوميين.

وفي هذا السياق، قال تيو فرانكن: "الأمن في المنطقة القطبية يكتسي أهمية استراتيجية لجميع أعضاء التحالف. ومن خلال مشاركتنا في هذه المهمة، نؤكد التزامنا داخل "الناتو" ونسهم في الجهود الجماعية لتأمين هذه المنطقة الحيوية".

وأضاف مكسيم بريفو: "تندرج هذه المهمة تماما ضمن جهودنا لتعزيز التعاون الدولي. فالمنطقة القطبية تتطلب نهجا مشتركا من جميع الحلفاء، ويسرّ بلجيكا أن تضطلع بمسؤولياتها في هذا المجال".

