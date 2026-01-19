حبس سائقين استوليا على مليون جنيه من إحدى الشركات في الدقي

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة بالجيزة، حبس سائقين متهمين باختلاس مليون جنيه من معرض سيراميكا كليوباترا بدائرة قسم شرطة الدقي، وكلفت رجال البحث الجنائي، بجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة.



تعود البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بقيام سائقين باختلاس مليون جنيه من معرض سيراميكا كليوباترا بالدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبتشكيل فريق بحث تم تحديد هوية المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة

وعلى جانب آخر، وفي دائرة قسم شرطة السيدة زينب، تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 7 وقائع سرقة. كما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل ومقيم بدائرة القسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث في ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك.

واعترف المتهمون بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل جراج قريب من محل سكنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.