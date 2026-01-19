الإثنين 19 يناير 2026
عصام كامل

حبس سائقين استوليا على مليون جنيه من إحدى الشركات في الدقي

قررت الجهات المختصة بالجيزة، حبس سائقين متهمين باختلاس مليون جنيه من معرض سيراميكا كليوباترا بدائرة قسم شرطة الدقي، وكلفت رجال البحث الجنائي، بجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة.


تعود البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بقيام سائقين باختلاس مليون جنيه من معرض سيراميكا كليوباترا بالدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبتشكيل فريق بحث تم تحديد هوية المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

 

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة

 

وعلى جانب آخر، وفي دائرة قسم شرطة السيدة زينب، تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 7 وقائع سرقة. كما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل ومقيم بدائرة القسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث في ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك. 

واعترف المتهمون بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل جراج قريب من محل سكنهم.

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة مسلحة بعد سرقة سائق ميكروباص وسيارته بمطروح

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة العقارات بالتجمع

