القبض على "مسجلين خطر" لسرقتهم محل هواتف محمولة بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط ٣ مسجلين خطر، لاتهامهم بسرقة أجهزة محل للهواتف المحمولة، تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مالك محل هواتف محمولة أفاد فيه بتعرض محله للاقتحام من قبل عدد من الأشخاص، استولوا على أجهزة من داخله تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، أمكن تحديد هوية مرتكبي السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتبين أن لهم معلومات جنائية، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة المختص.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

سرقة دراجات نارية بالمعادي

على جانب آخر، في دائرة قسم شرطة المعادي، تم ضبط شخصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

