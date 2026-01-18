أخطاء شائعة عند إعطاء الفيتامينات للطفل، احذريها

18 حجم الخط

الفيتامينات من المكملات الغذائية المهمة التى تساعد فى علاج نقص العناصر بالجسم للحفاظ على الصحة، وذلك للكبار والصغار.

وتحرص الأمهات على تقديم بعض الفيتامينات للأطفال لتقوية عظامهم ومناعته ومساعدتهم على النمو الصحى وعلاج أنيميا فقر الدم.

أخطاء شائعة عند اعطاء الفيتامينات للطفل

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك أخطاء شائعة تتبعها الأمهات مع الأطفال عند اعطائهم الفيتامينات، منها:-

فيتامين D، وأكثر خطأ شائع هو إعطائه للطفل فى وقت متأخر من اليوم، والأفضل أن يتم إعطائه للطفل فى الصباح أو الظهر، بدون زيادة عن الجرعة التي حددها الطبيب.

الحديد أكبر خطأ هو إعطاؤه للطفل مع اللبن أو بعده مباشرة، لأن اللبن يمنع امتصاص الحديد، والأفضل إعطاؤه للطفل على معدة فارغة أو مع عصير برتقال.

الكالسيوم، ممنوع إعطائه للطفل مع الحديد فى نفس الوقت، حيث يجب ترك فاصل زمنى بينهم ساعتين على الأقل.

الزنك، ممنوع إعطائه للطفل على معدة فارغة لأنه يمكن أن يسبب مغص أو قيء، والأفضل له بعد الطعام.

المالتي فيتامين، لا يقدم لجميع الأطفال، وإذا كان الطفل يتناول الطعام بشكل متوازن وحيد فلا يحتاج المالتي فيتامين.

الجرعات الزائدة من الفيتامينات تسبب مشاكل فى المعدة أو تترسب الفيتامينات فى الجسم، ما يؤثر على صحة الطفل بشكل عام، وممنوع تماما إعطاء الطفل أى مكمل غذائي بدون استشارة طبيب مختص وبدون إجراء تحاليل للطفل.

