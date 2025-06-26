الصحة توجه تحذيرات للرياضيين من هذه الممارسات الضارة

أطلقت وزارة الصحة تحذيرا من بعض الممارسات الشائعة التي قد يلجأ إليها الرياضيون ظنا بأنها مفيدة، لكنها في الواقع تشكل خطرا على صحتهم، خاصة مع تزايد الاعتماد على المكملات الغذائية دون رقابة طبية.

الإفراط في تناول البروتين

وأشارت الوزارة إلى أن استهلاك كميات كبيرة من البروتين قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم، مما يرفع من احتمالية زيادة الوزن، ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، إلى جانب احتمال تفاقم مشكلات الكلى على المدى الطويل.

استخدام مكملات البروتين كبديل للوجبات الأساسية

وأوضحت أن استخدام المكملات كبديل عن الطعام المتوازن قد يحرم الجسم من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية التي تتوفر فقط في الوجبات المتكاملة وأكدت الوزارة أن المكملات لا تعوض بشكل كاف ما يحتاجه الجسم من تنوع غذائي.

ودعت وزارة الصحة الرياضيين إلى ضرورة الإلتزام بنظام غذائي متوازن تحت إشراف متخصصين في التغذية الرياضية، وعدم الانجراف وراء ثقافة الإفراط في المكملات دون داع طبي.

وأشارت وزارة الصحة الي أهمية نشر التوعية السليمة وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب المهتمين ببناء الجسم واللياقة البدنية.

أضرار مكملات البروتين

وكشفت عن أبرز أضرار مكملات البروتين، خاصة عند استخدامها بشكل مفرط أو دون استشارة طبية:

1. مشاكل في الكلى

تناول كميات كبيرة من البروتين يرهق الكلى، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي أو استعداد وراثي لمشاكل الكلى.

قد يؤدي ذلك إلى تدهور وظائف الكلى على المدى الطويل.

2. اضطرابات الجهاز الهضمي

قد تسبب مكملات البروتين خاصة المصنعة منها الانتفاخ، والغازات، والإمساك أو الإسهال.

البروتينات المحتوية على "اللاكتوز" قد تؤثر سلبًا على من يعانون من حساسية أو عدم تحمل اللاكتوز.

3. زيادة الوزن والدهون

بعض المكملات تحتوي على سعرات حرارية عالية وسكريات مضافة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

الاستخدام غير المنضبط قد يؤدي إلى تراكم الدهون بدلا من بناء العضلات.

4. نقص في الفيتامينات والمعادن

الاعتماد على المكملات بدلًا من الطعام المتوازن يؤدي إلى حرمان الجسم من عناصر غذائية مهمة مثل الحديد، الكالسيوم، والألياف.

5. مشاكل في الكبد

قد تؤثر بعض أنواع المكملات على الكبد خاصة إذا كانت تحتوي على مكونات غير مرخصة أو تم تناولها بجرعات زائدة.

6. خطر التلوث بمكونات ضارة

بعض المكملات غير المرخصة قد تحتوي على منشطات أو مواد محظورة تسبب مشاكل صحية خطيرة.

عدم وجود رقابة صارمة على بعض المنتجات يجعل من الصعب التأكد من سلامتها.

وأكدت وزارة الصحة ان استخدام مكملات البروتين يجب أن يكون تحت إشراف طبي أو اختصاصي تغذية، مع التأكد من أن الحاجة الفعلية لها قائمة، وليس لمجرد اتباع موضة أو نصيحة من غير المتخصصين.

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